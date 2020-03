Ariana Grande dumpt paardenstaart en toont haar échte lokken: “Wat een verschil” MVO

31 maart 2020

17u45 0 Celebrities De Amerikaanse zangeres Ariana Grande (26) staat bekend om twee dingen: haar grote stembereik en haar iconische paardenstaart, die ze permanent lijkt te dragen. Voor de verandering ruilde ze die een keertje in voor haar natuurlijke krullen, wat veel reactie uitlokte op sociale media.

De ‘Thank U, Next’-zangeres blijkt helemaal geen stijl haar te hebben, maar wel weelderige krullen. Daarmee zet ze dan ook meteen het internet op zijn kop. “Wauw, dit is jouw beste look tot nu toe”, reageert een fan op Twitter.

Grande maakt er geen geheim van dat ze meestal extentions draagt, omdat ze haar natuurlijke look ‘onhandelbaar’ vindt. In één van haar nummers, ‘7 rings’, grapt Ariana zelfs: “You like my hair? Gee thanks, just bought it.” Vertaald naar: “Vind je mijn haar leuk? Ach bedankt, ik heb het net gekocht.” Nu lijkt ze toch een uitzondering te hebben gemaakt. Ze zegt er wel niet bij voor hoelang...

get a load a dis pic.twitter.com/2SPx6f3fbA Ariana Grande(@ ArianaGrande) link