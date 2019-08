Ariana Grande dolgelukkig na samenwerking met idool Jim Carrey SD

01 augustus 2019

09u14

Bron: Instagram 0 Celebrities Ze zeggen wel eens dat je nooit je idolen mag ontmoeten gezien het risico om teleurgesteld te worden, maar voor Ariana Grande (26) is dat duidelijk niet het geval. De zangeres had een gastrolletje in ‘Kidding’, een reeks van Jim Carrey (57), en was duidelijk onder de indruk van haar ontmoeting met de acteur.

Op Instagram deelde Ariana Grande een foto van zichzelf met Jim Carrey. Ze schreef erbij: “Er zijn echt geen woorden voor ... Ik staar naar mijn scherm en vind geen worden om dit moment eer aan te doen. Ik ben zo dankbaar voor de meest bijzondere ervaring van mijn leven. Niets is gekker dan te werken en tijd door te brengen met iemand waar je al fan van bent en van houdt nog voordat je kon praten.”

En ze ging verder: “Wat eigenlijk nog gekker is, is ontdekken dat die persoon specialer en warmer en genereuzer is dan je ooit had kunnen denken. Ik mag een kleine verschijning maken in het volgende seizoen van de hilarische en erg ontroerende show ‘Kidding’. Dit was een DROOM van een ervaring.”

Ariana Grande maakte er nooit een geheim van dat ze een grote fan is van Jim Carrey. In april liet ze haar fans al weten dat haar eerste chatnaam ‘jimcarreyfan42' was.