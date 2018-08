Ariana Grande brengt emotioneel eerbetoon aan Aretha Franklin TK

17 augustus 2018

13u42

Bron: ANP 1 Celebrities Ariana Grande is erg ontdaan door het overlijden van soullegende Aretha Franklin. De 25-jarige zangeres kon haar tranen niet bedwingen toen ze gisterenavond te gast was in The Tonight Show.

Ariana was te gast bij talkshowhost Jimmy Fallon om haar nieuwe album Sweetener te promoten. Maar nog voor het tv-programma begon, werd duidelijk dat Franklin overleden was. Daarom vroegen producers van The Tonight Show of Ariana een nummer van de Queen of Soul ten gehore wilde brengen.

De zangeres twijfelde omdat ze 'te emotioneel was' om te zingen na het overlijden van een van haar helden. Uiteindelijk stemde ze toch in met het verzoek en zong de bekende hit 'Natural Woman', onder begeleiding van huisband The Roots. Na een staande ovatie verliet Ariana de tv-studio met tranen in haar ogen.