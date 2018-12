Ariana Grande bouwt band met haar vader weer op na jaren zonder contact MVO

26 december 2018

15u56

Bron: ANP 0 Celebrities Ariana Grande bouwt de band met haar vader, Edward Butera, weer op. De popster deelde eerste kerstdag een foto op Instagram waarop ze met hem aan het facetimen is. Ze heeft het kiekje daarna wel verwijderd van haar sociale media.

In 2014 onthulde Grande dat zij en haar vader geen contact meer hadden, wat ze omschreef als ‘een van de moeilijkste dingen’ die ze ooit heeft ervaren. Grandes ouders scheidden toen ze 8 was. “Zoveel van mij komt van mijn vader, en lange tijd haatte ik dat aan mezelf. Ik moest accepteren dat het oké was om niet met iemand om te kunnen gaan, maar nog steeds van ze te houden.”

Butera is wel zichtbaar een trotse vader, want op zijn Twitter deelt hij al jaren foto’s van en met zijn dochter. Het lijkt al een tijdje beter te gaan tussen de twee: in 2017 plaatste de popster op Vaderdag een foto op Instagram van Butera die haar vasthoudt als baby, met daaronder “Fijne Vaderdag, ik hou van je”.