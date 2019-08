Ariana Grande bloednerveus en in tranen bij terugkeer naar Manchester Redactie

26 augustus 2019

21u36

Bron: AD 0 Celebrities De Amerikaanse hitzangeres Ariana Grande (26) was gisteren tijdens haar concert in de Engelse stad Manchester, waar op 22 mei 2017 na afloop van haar concert 22 mensen om het leven kwamen bij een zelfmoordaanslag, erg zenuwachtig. De ster was na het drama voor het eerst terug in de stad met een compleet optreden.

De zangeres trad op tijdens Manchester Pride en bekende aan het publiek 'enorm nerveus en overdonderd te zijn'. “Manchester heeft een hele bijzondere plek in mijn hart. Ik ben ontzettend blij om hier met jullie te zijn. Het spijt me dat ik zo zenuwachtig ben, ik wilde eigenlijk veel meer zeggen. Maar heel erg bedankt”, aldus Grande.

Grande opende haar show met het nummer ‘No Tears Left To Cry’, wat ze uitbracht na de aanslagen. Een emotioneel moment voor zowel haar als de aanwezigen, die Ariana's naam constant scandeerden. Volgens een fan moest de zangeres huilen toen ze aan het nummer begon, wat het publiek zeer raakte. “Ik was erbij op de avond van de aanslag en om hier nu ook weer bij te zijn betekent veel voor mij. Maar het is ook heel bijzonder voor de stad. Ze heeft laten zien dat haat niet wint”, vertelde een concertganger aan de BBC.

Op het moment van de explosie liep de Manchester Arena leeg nadat een optreden van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande net was afgelopen. Het concert was uitverkocht en werd bijgewoond door zo’n 21 duizend toeschouwers, hoofdzakelijk jongeren en gezinnen met kinderen. Onder de slachtoffers bevonden zich ook ouders die in de hal wachtten om hun kinderen op te halen na het concert. Het jongste slachtoffer was een meisje van acht jaar.

De aanslag werd gepleegd door de 22-jarige Salman Abedi. Het was de grootste aanslag in het Verenigd Koninkrijk sinds de terroristische aanslagen in Londen van 7 juli 2005. Islamitische Staat eiste de aanslag op.