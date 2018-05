Ariana Grande bevestigt nieuwe relatie MVO

31 mei 2018

08u15 0 Celebrities Ariana Grande (24) en Pete Davidson (24) zijn inderdaad een koppel. Pete, die onderdeel uitmaakt van het vaste team van sketchshow 'Saturday Night Live', bevestigde de relatie met een foto op Instagram.

"De geheime kamer is geopend", schreef de comedian woensdag bij een foto van hem en Ariana in Harry Potter-outfits. Daarmee verwees hij naar het tweede boek van de Potterreeks The Chamber Of Secrets, dat in Nederland uitkwam als Harry Potter en de Geheime Kamer.

De zangeres is groot fan van Harry Potter en Pete kan de boeken- en filmreeks over de tovenaarsleerling blijkbaar ook waarderen. Wel zijn de twee aanhangers van verschillende 'huizen' van toverschool Hogwarts. Pete droeg een trui van Gryffindor, terwijl Ariana zichzelf getuige haar sweater meer identificeert met Slytherin.

De zangeres leek het prima te vinden dat haar nieuwe vlam hun liefdesgeluk wereldkundig maakte. Ze likete de post en plaatste enkele emoji's in de reacties.

the chamber of secrets has been opened ... Een foto die is geplaatst door null (@petedavidson) op 30 mei 2018 om 19:00 CEST