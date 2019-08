Ariana Grande betaalt stiekem maaltijd van Katy Perry en verloofde Orlando Bloom SDE

16 augustus 2019

13u15

Bron: ET 0 Celebrities Ook als beroemdheid kan je starstruck zijn. Vraag maar aan Katy Perry (34) en Orlando Bloom (42) die laatst Ariana Grande (26) tegen het lijf liepen in een sushirestaurant. Dat hun idool dan ook nog eens stiekem de rekening betaalde, was helemaal indrukwekkend, vertelt Katy Perry.

Tijdens de ‘Ellen K Morning Show’ vertelde Katy Perry hoe ze Ariana tegen het lijf liep tijdens een etentje met haar verloofde Orlando Bloom en diens zoon, Flynn. “Twee weken geleden ging ik sushi eten en kwam ik Ariana Grande tegen", klonk het. “Op het einde van een lange maaltijd met Orlando en zijn zoon - na anderhalf uur waren we klaar - vroegen we de rekening. En ze zeiden: ‘Ariana Grande heeft dat al geregeld.’ En wij zeiden: ‘Oh my god! Dat is zo cool!’. De zoon van Orlando is acht jaar oud, en hij zei enkel: ‘Dope’.”

Katy Perry is behoorlijk onder de indruk van het gebaar van haar collega. “Het was zo stoer om te doen en zo'n lief gebaar”, vertelde ze. “Orlando zei echt: ‘Man, ik heb zoveel respect voor haar!’ Ze was zo vriendelijk. En ik houd echt van dat soort kleine gebaren.”