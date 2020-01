Ariana Grande aangeklaagd wegens plagiaat BDB

17 januari 2020

12u10

Bron: ANP 0 Celebrities Ariana Grande (26) is aangeklaagd door liedjesschrijver Josh Stone. Die beweert dat de popdiva het nummer ‘7 Rings’ gebaseerd heeft op zijn eigen song ‘You Need It, I Got It’, die hij schreef in januari 2017. Dat meldt TMZ.

Stone zegt dat vooral de refreinen van de nummers bijna identiek zijn. Waar zijn nummer de regels 'You need it, I got it. You want it, I got it' steeds herhaalt, is dat bij Ariana’s song 'I want it, I got it, I want it, I got it'. Volgens de man bracht hij het nummer zelfs naar Universal Music Group en Tommy Brown, die met Ariana aan haar vijf studioalbums heeft gewerkt.

Volgens een ingewijde van de popster is de claim onzin. ‘7 Rings’ lijkt volgens de logica van Stone in sommige plaatsen ook op het nummer ‘My Favourite Things’ van The Sound of Music, zegt de bron tegen TMZ.