Ariana, Dua of toch maar Madonna? Deze namen van celebs waren populair in 2019 BDB

27 december 2019

14u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Je kind vernoemen naar je favoriete celebrity of tv-personage, het komt vaker voor dan je denkt. Zo zorgde de populaire HBO-serie ‘Game Of Thrones’ in 2019 voor inspiratie bij kersverse ouders. Ook de voornamen van popsterren als Ariana Grande, Selena Gomez en Dua Lipa waren populair.

Weinig verrassingen bovenaan de lijst van de populairste Vlaamse voornamen in 2019. Net als vorig jaar werd Arthur het vaakst gekozen voor een pasgeboren jongen, terwijl Olivia opnieuw de meest voorkomende meisjesnaam was. Dat blijkt uit gegevens van Kind en Gezin. 343 pasgeboren meisjes luisteren naar de naam Olivia, terwijl Arthur 338 keer gekozen werd.

Game Of Thrones

Wanneer we wat verder door de lijst scrollen, merken we dat naast de ‘klassieke’ voornamen ook namen van celebrities steeds populairder worden. Zo was er in 2019 zeker sprake van een ‘Game Of Thrones’-effect. De populairste naam uit de fantasyreeks blijkt die van Arya te zijn. 28 meisjes kregen die vier letters op hun geboortekaartje te staan. Daarnaast kozen vier ouders voor de naam Jon en zijn er in 2019 ook één Daenerys, Sansa en Bran geboren in Vlaanderen.

Popdiva’s

Net als in de echte hitparade wordt ook in de ranking van populaire voornamen de oude garde celebs voorbijgestoken door de nieuwe lichting. Zo zagen er amper 2 Madonna’s het levenslicht in Vlaanderen in 2019. De jonge lichting popdiva’s doet het dan beter. Zo werden er 53 Ariana’s, 197 Ellie’s en 22 Selena’s geboren. Opmerkelijk: ook 9 meisjes kregen de naam Dua. Toegegeven, Dua Peeters klinkt toch wat minder sexy dan Dua Lipa.

Bij de jongens blijft de naam Eden - zoals Rode Duivel Eden Hazard - goed scoren. En 4 babyjongens werden Archie gedoopt, zoals het kindje van de Britse prins Harry en Meghan Markle. Ook nog steeds populair in voornamenland: Pippa, zoals de jongere zus van Kate Middleton, werd nog steeds 54 keer gekozen.

Overzicht

Ellie: 197

Eden: 91

Pippa: 54

Ariana: 53

Arya: 28

Selena: 22

Elsa (uit ‘Frozen’): 12

Dua: 9

Archie: 4

Jon: 4

Daenerys: 1

Sansa: 1

Bran: 1