Aretha Franklin vlak voor haar dood bestolen TDS

11 januari 2019

06u21

Bron: ANP 0 Celebrities Aretha Franklin overleed in augustus, maar in de maanden daarvoor zou The Queen of Soul nog bestolen zijn door een nog onbekende dader. Deze persoon zou op ongepaste wijze gebruik hebben gemaakt van haar geld. Dit meldt TMZ.

Volgens juridische documenten die het medium in handen kreeg, voert de politie van Michigan een onderzoek uit naar de dader. Er zou in juni melding zijn gemaakt van de diefstal, maar het is niet bekend hoeveel geld er ontvreemdt is van de zangeres.

Het vermogen van de overleden diva ligt sowieso onder een vergrootglas. De belastingdienst meent dat Aretha een miljoenenschuld heeft bij hen, waarvan de erven zeggen dat ze die al voor haar dood afbetaald had.