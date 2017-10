Apple strikt Spielberg om eigen serie te maken KVDS

21u50

Bron: Belga 0 epa Celebrities Apple wil eigen series en films gaan maken en heeft daarvoor onder meer Amblin Television ingehuurd, het bedrijf van de wereldberoemde filmmaker Steven Spielberg. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op gezag van bronnen die bekend zijn met de zaak.

Met Spielbergs Amblin en productiebedrijf NBC Universal, eigendom van kabelgigant Comcast, zou het technologieconcern afspraken hebben gemaakt over nieuwe afleveringen van Amazing Stories. Dat is een serie van Spielberg uit de jaren 80 waarin fantasy, horror en sciencefiction samenkomen.



Apple heeft volgens eerdere berichtgeving van hetzelfde dagblad zeker 1 miljard dollar uitgetrokken om zelf videocontent te maken. Eerder dit jaar wist het bedrijf al twee voormalige medewerkers van Sony aan zich te binden, die daar onder meer verantwoordelijk waren voor hitseries als 'Breaking Bad' en 'The Crown'.