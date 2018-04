Apple koopt rechten Ed Sheeran-documentaire, gemaakt door zijn neef: "We begonnen te filmen als grap toen hij onbekend was, maar nu is het een fortuin waard" MVO

24 april 2018

11u30 0 Celebrities Apple heeft de streamingrechten gekocht van Songwriter, een documentaire over het creatieve proces van Ed Sheeran (27). Daar had het bedrijf meer dan een miljoen dollar voor over, zo berichten Britse media.

De regisseur van de film is Murray Cummings, een neef van Sheeran. Hij begon te filmen toen de 'Shape Of You'-zanger nog onbekend was. "Het was voor mij een manier om beter te leren filmen en hij kon het gebruiken voor zijn MySpace en YouTube", verklaarde Murray afgelopen week tegenover Billboard. "Toen hij zijn eerste platendeal tekende, grapten we nog dat dit op een dag een grote documentaire zou worden. Het is echt begonnen als grap, maar op een gegeven moment hadden we gewoon heel veel coole beelden."

De docu ging in februari in première op het filmfestival in Berlijn, en werd gisteren voor het eerst getoond in Noord-Amerika, op Tribeca Film Festival in New York. Apple brengt Songwriter volgens Deadline beperkt uit in bioscopen, waarna de documentaire op de verschillende platformen van het bedrijf te zien zal zijn.