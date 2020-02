Aparte slaapkamers, de relatie met Ivanka en een zagende Donald: biografie werpt ander licht over Melania Trump SDE

05 februari 2020

19u00 0 Celebrities Een nieuwe biografie over First Lady Melania Trump (49) doet heel wat stof opwaaien in de Verenigde Staten. Het boek werd geschreven door CNN-journaliste Kate Bennett die de presidentsvrouw fulltime volgt, en zich baseerde op zowel gekende als anonieme bronnen. Ook het Witte Huis werkte mee, al zijn ze niet zo blij met het resultaat: “We dachten dat Bennett eerlijk werk zou afleveren.”

Als er één First Lady is die een mysterie blijft, dan is het Melania Trump wel. Er wordt veel over haar geschreven - over hoe ze met haar echtgenoot omgaat, over hoe ze zich gedraagt - maar zelf houdt ze de lippen meestal stijf op elkaar. Zelfs de verplichte uitjes met journalisten, die tot het standaardpakket van een First Lady horen, mijdt ze meestal als de pest. CNN-journaliste Kate Bennett probeerde met haar autobiografie ‘Free, Melania’ dan ook een inkijk te geven in het leven van de Sloveense, en kwam zo heel wat te weten.

Melania moedigde Trump aan om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap

In tegenstelling tot wat vaak geschreven wordt, stond Melania wél achter de beslissing van haar echtgenoot om president te worden, schrijft Bennett. “Er is een algemene misvatting dat Melania tegen Trumps kandidatuur was”, klinkt het. “Dat ze niet wilde dat hij het zou doen: niet waar. Ze moedigde hem zelfs sterk aan om zich kandidaat te stellen, deels omdat ze echt geloofde dat hij zou winnen en het goed zou doen, maar deels ook omdat ze het écht beu was om hem erover te horen praten.”

(Lees verder onder de foto.)

Trump vertrouwt dan ook sterk op het advies van zijn echtgenote. “Verschillende bronnen geven aan dat de president wanhopig op haar goedkeuring hoopt en dat hij op haar rekent. Dat ze hem in de nasleep van de geruchten over zijn affaires kil behandelde, viel hem dan ook zwaar.” En Melania ‘straft’ haar echtgenoot ook nog op andere manieren, klinkt het. “Wanneer de Trumps niet gelukkig zijn met elkaar, draagt Melania mannenkledij. Trump houdt er namelijk van om vrouwen in strakke, korte, extreem sexy en vrouwelijke jurken te zien.”

Melania voelde zich schuldig dat ze Michelle Obama’s speech had gekopieerd

In 2016 gaf Melania een speech op de Nationale Conventie van de Republikeinen, maar helaas viel het luisteraars al snel op dat die speech nogal sterk leek op een betoog van Michelle Obama uit 2008. “Melania was er kapot van. ‘Buiten zinnen’, zoals een medewerker het aan me beschreef”, schrijft Bennett. “Toch werd er niet met deuren geslagen, met vazen gegooid en was er geen sprake van blinde woede of het bestraffen van het personeel. In plaats daarvan werd ze moedeloos, geplaagd door schuldgevoelens. ‘Ze had het gevoel dat ze haar team in de steek had gelaten’, klonk het bij een campagnemedewerker. ‘Het enige wat ze wou, was een geweldig optreden geven en een belangrijke overwinning binnenhalen.’”

(Lees verder onder de foto.)

Melania en Trump slapen niet samen

Er werd al vaak over gespeculeerd, maar Bennett bevestigt het nu ook: Melania en Trump delen niet dezelfde slaapkamer. De president zou in de hoofdslaapkamer op de tweede verdieping van het Witte Huis slapen, terwijl Melania op de derde verdieping slaapt, in een kamer die vroeger gebruikt werd door de moeder van Michelle Obama. “Het klopt dat het koppel geen slaapkamer deelt”, zeggen verschillende bronnen. “De First Lady verkiest haar eigen grote privéruimte op een aparte verdieping. De kamer is eigenlijk een klein appartement met twee slaapkamers", zegt Bennett. Buiten een slaapkamer heeft Melania ook een ‘glam room’, een fitnessruimte en plaats voor een zonnebank. “Ze heeft er echt haar eigen plekje van gemaakt.”

Zoon Barron blijft het allerbelangrijkste in Melania’s leven

Dat Melania besloot om de eerste vijf maanden van Trumps presidentschap in New York te blijven wonen, zorgde voor heel wat opgetrokken wenkbrauwen. De plaats van een First Lady was toch in het Witte Huis, bij haar echtgenoot? Maar Melania ziet dat anders, zegt Bennett. “Ondanks de kritiek die ze in de media kreeg voor haar verblijf in New York, heeft Melania aan haar naasten verteld dat ze zelfs nooit overwogen heeft om het niét te doen. Barron was en blijft haar voornaamste prioriteit. Of het publiek het nu leuk vindt of niet, ze is van plan om dat zo te houden. Barron is ook de reden dat Melania haar taak als First Lady eigenlijk als een halftijdse job beschouwt”, zegt Bennett.

(Lees verder onder de foto.)

Dat mensen zich afvragen of ze wel gelukkig is in haar nieuwe rol, begrijpt de First Lady niet helemaal. “Ik snap het niet”, zou ze zelf aan Bennett verteld hebben. “Al dat ‘Free Melania, free Melania’-gedoe. Waarom zou ik hier ongelukkig zijn? Melania praatte vervolgens over Barron en het moederschap en het klonk allemaal zo abnormaal ... normaal”, bedenkt de journaliste zich. “Het leven dat ze beschreef was helemaal niet hoe men zich voorstelt dat de familie Trump leeft. Voor Melania zijn dingen als huiswerk, play dates en voetbaltrainingen van het allergrootste belang, zoals bij de meeste ouders van een kind die leeftijd.”

Trumps adviseur Roger Stone zou verantwoordelijk zijn voor het lekken van haar naaktfoto’s

Volgens Melania is niemand minder dan Roger Stone, een voormalige adviseur van Trump, verantwoordelijk voor het lekken van haar naaktfoto’s, die in 1996 genomen werden. De beelden werden in de aanloop naar de verkiezingen voor het eerst gepubliceerd in de New York Post. “Tot op vandaag blijven er sterke aanwijzingen dat het Trump zelf was die de New York Post op de hoogte bracht van de foto’s, en zijn oude vriend Roger Stone gebruikte om de beelden af te leveren. De theorie is dat Trump zo een slechte campagneweek probeerde te voorkomen. Hij was op dat moment namelijk in een vervelende publieke strijd verwikkeld met de ouders van de gesneuvelde legerkapitein Humayun Khan.” Volgens Bennett vertelden vrienden van de First Lady haar dat Melania niet geloofde dat haar echtgenoot achter de lek zat. “Over Stone was ze niet zo zeker.”

(Lees verder onder de foto.)

Melania en stiefdochter Ivanka Trump zijn ‘hartelijk, maar niet close’

“Een tijdlang genoten de twee vrouwen van een comfortabele, zelfs warme, bondgenootschap. Maar het Witte Huis is niet echt goed geweest voor de relatie tussen Melania Trump en Ivanka Trump. ‘Hartelijk, maar niet close’, is hoe hun relatie beschreven wordt door iemand die veel tijd met beide vrouwen heeft doorgebracht”, beschrijft Bennett.

De beroemde jas die Melania droeg, met het opschrift ‘I Really Don’t Care, Do U?’ zou trouwens een subtiele steek naar haar stiefdochter geweest zijn. De First Lady zou namelijk niet zo blij geweest zijn dat Ivanka met alle pluimen ging lopen toen Trump zijn beleid over gezinsscheiding besloot aan te passen. Melania had daar namelijk ook al vaak bij haar echtgenoot voor gepleit. “In mijn brein dat getraind is op Melania, was ik bijna zeker dat de Zara-jas iets met Ivanka te maken had, en de manier waarop ze geprobeerd had om de eer op te strijken voor Trumps zachtere standpunt wat betreft immigratie.”

En Bennett is er zeker van dat Melania zich niets aantrok van kritiek op de jas. “Ik was me al bewust van haar koppige kantje, een van de dingen die ze gemeen heeft met haar echtgenoot: als ze aangevallen wordt, dan valt ze zelf ook aan. Ik had het gevoel dat ze op weg naar huis de artikels zou lezen die over haar verschenen waren, en als er iets is dat Melania haat, dan is het om op de vingers getikt te worden door de pers. Ze is Melania, ze ging niet terugkrabbelen vanwege die stroom aan artikels.”

(Lees verder onder de foto.)

De reactie van het Witte Huis

Intussen heeft het Witte Huis ook gereageerd op de publicatie van ‘Free, Melania’. Persverantwoordelijke Stephanie Grisham liet weten: “Mevrouw Trump was verbaasd door de verslaggeving van Kate Bennett. Ons kantoor heeft te goeder trouw samengewerkt met Kate aan haar boek, en we dachten dat ze eerlijk werk zou doen. Maar helaas bevat ‘Free, Melania’ heel wat foutieve details en meningen, die aantonen dat Miss Bennett met veel anonieme mensen gepraat heeft die de First Lady niet kennen. Het blijft teleurstellend wanneer mensen, en dan in het bijzonder journalisten, boeken met valse informatie schrijven met als enige doel om te profiteren van de First Family.”