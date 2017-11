Antwerpse rapster Coely: "Ik kleed me graag sexy, maar als ik zing doe ik het niét" Sander Van Den Broecke

14u00

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Jan Aelberts Coely Celebrities De valiezen van Coely staan klaar. De Antwerpse van 22 begint aan een toernee die haar langs Londen, Parijs, Amsterdam en Berlijn voert, en ook Gent, Brugge, Leuven en Luik aandoet. Een nieuwe single - ‘No Way’ - en een nieuwe videoclip zijn het startschot. Deze krant mocht de opnames van die clip bijwonen en nadien ook aan tafel aanschuiven bij de mooiste lach van de Belgische muziek.

Coely heeft de zomer van haar leven achter de rug. Ze opende het festivalseizoen in Werchter, sloot het af op Laundry Day en stond tussendoor op ongeveer elk groot podium waar een weide voor lag. En overal ging het publiek door de knieën voor de Antwerpse van 22. Met een sterk debuutalbum op zak en een goeie band achter zich, zong en rapte ze alles plat. Coely is eigenlijk een groep, zegt ze, al van in het begin. "Vijftien man ondertussen, en we zijn met een stuk of vijf begonnen. En iedereen heeft zijn inbreng, of het nu bij het schrijven is of het spelen, bij het producen of de styling. Zonder die bende sta ik nergens."

Ook haar moeder is steeds van de partij. "Zij is gewoon de belangrijkste persoon in mijn leven. En ze is zo fier op mij. In het begin zag ze het niet zitten dat ik me helemaal op de muziek wilde gooien, maar sinds ik op tv kom is ze er ook in beginnen geloven en nu is ze mijn grootste supporter. Gij zijt vrouw geworden, heeft ze me al gezegd." En mama heeft invloed: Coely heeft in haar hele carrière nog geen halve welving van een borst laten zien, ze trekt nooit spannende dingen over haar kont en kortgerokt doet ze ook niet. In het genre - hip hop en r&b - lijkt halfbloot nochtans het verplichte uniform.

"Ik heb helemaal niks tegen zangeressen die veel laten zien, en thuis bij mijn vriend kleed ik me ook graag sexy, maar als ik zing, doe ik het niet. Nog niet, misschien ooit wel. Het is mijn opvoeding, denk ik. Mijn mama vond het al niks dat ik het kerkkoor ruilde voor hip hop. Half bloot zou ze helemaal niet gepast vinden en voor mij zou het ook raar voelen. Het is ook gewoon niet nodig. Je kan ook verleidelijk en sensueel zijn zonder korte rokjes of diepe decolletés. En dat wil ik wél. Ik wil vrouwelijkheid uitstralen. And I do it my way. Niemand zal me zeggen dat het anders moet." (SVB)

Het volledige interview met Coely kan je lezen in Het Laatste Nieuws.