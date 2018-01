Antwerpse rapper Soufiane Eddyani maakt liedje dat jongeren van sigaret moet afhouden MVO

30 januari 2018

'Slimme Jongen', zo heet het nummer van Soufiane Eddyani dat jongeren moet ontmoedigen om te roken. Het gaat om een samenwerking met Kom Op Tegen Kanker en radiozender MNM, die de campagne van de liefdadigheidsorganisatie ondersteunt.

“Ik heb al genoeg mensen rondom mij kapot zien gaan aan de sigaret", zegt Eddyani. "Mijn generatie weet dat ­roken ongezond is, maar we staan er niet bij stil. De meeste van m’n vrienden en jongeren in ’t ­al­gemeen weten gewoon wat ze ­allemaal binnenkrijgen via ­sigarettenrook. Als ik met mijn song nog maar één jongere kan overtuigen om te stoppen met roken of – beter nog, niet te starten – ben ik al blij. Maar hopelijk veel meer. Ik ben niet bang om me te engageren en ergens voor uit te komen.”

De Antwerpse rapper is een fenomeen op het internet, en kreeg dankzij zijn nummers al meer dan 50 miljoen views op YouTube, wat hem de perfecte influencer maakt om de campagne kracht bij te zetten.