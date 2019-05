Antonio Banderas is dankbaar voor hartaanval SD

21 mei 2019

20u19

Bron: ANP 0 Celebrities Drie jaar geleden kreeg Antonio Banderas (58) een hartaanval. Die aanval veranderde zijn leven in positieve zin, vertelde hij in Cannes.

“Ik rook niet meer, ik sport meer dan ooit”, vertelt Antonio Banderas in Cannes aan persagentschap Reuters. Hij promoot er zijn nieuwe film ‘Pain And Glory’. “Ik voel me helderder en ik heb mezelf opnieuw uitgevonden.”

Drie jaar geleden werd de acteur getroffen door een hartaanval, en daar is hij nu zelfs dankbaar voor, vertelt hij ook aan 6 Inside. “Het veranderde mijn leven en liet zien wat er echt belangrijk is. We nemen nooit de tijd om terug te kijken.” Sinds de hartaanval doet de acteur dat wel, al vindt hij dat niet altijd even makkelijk. "Soms is het moeilijk om te zien wat er van je is geworden.” Banderas werd echt wakker geschud door zijn gezondheidsproblemen. "Soms heb je iemand in je leven nodig die dat doet, soms doet het leven dat voor je.”