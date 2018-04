Antonio Banderas: 'Ik wil niet leven alsof ik al dood ben' KDL

10 april 2018

10u06

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Toen Antonio Banderas (57) vorig jaar een hartaanval kreeg, weigerde hij om zijn acteercarrière vaarwel te zeggen. En daar heeft hij naar eigen zeggen een goede reden voor.

'Ik neem de medicatie die de dokters voorgeschreven hebben en ik dacht eraan om wat minder te werken, maar ik heb besloten om dat niet te doen omdat ik mijn leven zoals het is, zou missen. Ik wil niet leven alsof ik al dood ben', vertelt de acteur.

Banderas werd vorig jaar met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het sporten kloeg over pijn in zijn borststreek. Daar bleek al snel dat hij een hartaanval had. 'Soms klaag ik wel en moet ik even wat rusten, maar na twee dagen heb ik er al genoeg van. Dit is wat ik doe en ik ga gewoon mijn leven leven. Als ik sterf, dan sterf ik.' De acteur geeft wel toe dat hij schrok van zijn hartaanval. 'Plots wordt de dood realiteit. Ik heb sindsdien gestopt met roken en ik sport erg veel.'