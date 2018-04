Ant McPartlin op 16 april naar rechtbank wegens rijden onder invloed SD

04 april 2018

14u03

Bron: ANP 0 Celebrities De Britse tv-presentator Anthony 'Ant' McPartlin (42) hoeft woensdag niet in de rechtbank te verschijnen om zich te verantwoorden voor rijden onder invloed. De zitting is met bijna twee weken uitgesteld. De nieuwe datum voor de hoorzitting is maandag 16 april.

Naar verluidt stelt de rechtbank van Wimbledon de hoorzitting uit om Ant de tijd te geven om de intensieve fase van zijn afkickproces te kunnen voltooien, meldt The Sun. "De rechters houden rekening met zijn persoonlijke problemen en waarderen dat hij pro-actieve stappen neemt om die problemen op te lossen, wat positief is", zegt een bron van The Sun. De officiële verklaring van de rechtbank luidt: "We zijn een verdaging overeengekomen en op maandag 16 april is een nieuwe zittingsdatum vastgesteld."

De presentator werd zondag 18 maart opgepakt op verdenking van rijden onder invloed nadat hij bij een auto-ongeluk betrokken was geraakt. Hij riskeert een gevangenisstraf van zes maanden, een geldboete en een rijverbod van een jaar.

De 42-jarige Ant heeft een roerige tijd achter de rug. Afgelopen zomer werd hij opgenomen in een afkickkliniek vanwege zijn verslaving aan pijnstillers en begin dit jaar zette hij een punt achter zijn huwelijk.