Ansel Elgort reageert op aantijgingen van seksueel misbruik: "Alles gebeurde met toestemming"

21 juni 2020

09u52 3 Celebrities Ansel Elgort (26) heeft op Instagram gereageerd op aantijgingen van seksueel misbruik die opgedoken waren. De ‘Fault In Our Stars’-acteur bevestigt dat hij een kortstondige relatie had met de persoon in kwestie, maar dat alles met toestemming gebeurde.

Er onstond een ware storm op het internet toen een meisje genaamd Gabby onthullingen deed over haar relatie met Ansel Elgort toen ze minderjarig was. Ze beweert dat de acteur haar een paar dagen nadat ze 17 was geworden, seksueel had misbruikt. Ze stelt ook dat “hij dit andere meisjes heeft aangedaan”. Gabby zegt dat de twee seks hadden zonder wederzijdse toestemming, en dat ze daar tegenwoordig voor in therapie zit. De beschuldigingen werden kracht bijgezet met screenshots en foto’s.

Niet juist

Het bleef stil in het kamp van de acteur, maar via Instagram publiceerde Elgort zaterdagnacht dan toch een statement over de beschuldigingen van seksueel misbruik die zijn richting waren uitgekomen. “Ik was van streek toen ik de posts op sociale media over mij zag die de afgelopen 24 uur in omloop waren”, begint hij. “Ik kan niet beweren Gabby’s gevoelens te begrijpen, want haar beschrijving van wat er is gebeurd, is gewoon niet juist. Ik heb nog nooit iemand misbruikt en zal dat ook nooit doen.”

De acteur bevestigt wel dat de twee een kortstondige relatie hadden. “Wat waar is, is dat Gabby en ik in 2014, toen ik 20 was, een korte, legale en wederzijdse relatie hadden.” Hij geeft toe dat er een abrupt einde kwam aan de relatie, omdat hij had besloten niets meer van zich te laten horen. “Helaas heb ik onze break-up niet goed aangepakt. Ik reageerde niet meer op haar berichten, wat kinderachtig en wreed is om iemand aan te doen. Ik weet dat deze late verontschuldigingen mijn gedrag niet goed praten.” Elgort zegt uit zijn fouten geleerd te hebben. “Als ik terugkijk op mijn houding, walg ik en schaam ik me diep voor mijn manier van handelen. Het spijt me echt.”

Elgort, bekend van zijn rollen in ‘Baby Driver’ en de ‘Divergent’-franchise, schittert binnenkort als Tony in Steven Spielberg’s ‘West Side Story’. De film wordt één van Disney’s belangrijkste geplande releases dit jaar en zou op 16 december te zien moeten zijn.

