Ansel Elgort beschuldigd van seksueel misbruik: "Ik snikte van de pijn"

20 juni 2020

09u46

Bron: Mirror 0 Celebrities Ansel Elgort (26) wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De ‘Fault In Our Stars’-acteur zou een 17-jarig meisje misbruikt hebben, die nu naar buiten komt met haar verhaal.

Gabby, het meisje dat Ansel Elgort beschuldigt, onthulde het verhaal op Twitter. Hij zou haar een paar dagen nadat ze 17 was geworden, seksueel hebben misbruikt. De acteur was op dat moment 20 jaar, en dus zouden de feiten dateren van 2014. Ze beweert ook dat “hij dit andere meisjes heeft aangedaan”.

“Ik was pas fucking 17 geworden. En hij was in de twintig. Hij wist wat hij aan het doen was. Ik post dit niet om aandacht te krijgen, daar geef ik niet om. Ik post dit zodat ik dit eindelijk kan verwerken. En ik weet dat ik niet alleen ben, hij heeft dit andere meisjes ook aangedaan”, schrijft ze.

Snapchat

De twee kregen contact met elkaar toen het meisje de acteur een bericht stuurde via sociale media. Tot haar grote verbazing antwoordde Elgort op haar bericht en gaf haar zijn gebruikersnaam voor Snapchat, waarop de acteur een privéaccount had. “Ik was nog maar een kind, en grote fan van hem”, zegt Gabby. Uit screenshots blijkt al dat Elgort zich bewust was van de situatie. “Ik wil dat je naar m’n hotelkamer komt in Londen. Ik wil je zo graag kussen. Maar je mag dit aan niemand vertellen, anders zit ik in heel grote problemen.”

Ze besloot met hem af te spreken. “Dus toen gebeurde het. En hij vroeg niet of ik wilde stoppen met seks te hebben, wetende dat het mijn eerste keer was en ik snikte van de pijn en niet wilde. De enige woorden die uit zijn mond kwamen waren: we moeten je openbreken.” Gabby zegt dat ze er mentaal niet meer bij was. “Ik distantieerde mezelf en voelde alsof mijn geest weg was. Ik was in shock”, geeft ze toe. “Hij liet me denken dat dit is hoe je seks hebt. Ik was zo jong en hij wist dat.”

Trio

“Hij zei ook dingen zoals: ‘je zult zo’n mooie vrouw worden wanneer je ouder bent’. Ik was fucking 17", vertelt Gabby verder. “Dat niet alleen, hij vroeg me ook om naaktfoto’s. En hij stelde ook voor om een trio te hebben met één van mijn dansvriendinnen, die ook minderjarig was.” Het meisje vertelt dat ze het er mentaal moeilijk mee heeft. “Ik vroeg me af waarom ik me zo gebruikt voelde. Jaren later heb ik een posttraumatische stressstoornis ontwikkeld, ik heb paniekaanvallen”, geeft ze toe. “Ik ben in therapie. En ik ben eindelijk klaar om erover te praten. Ik wil me beter voelen en andere meisjes, die hetzelfde hebben meegemaakt, laten weten dat ze niet de enige zijn.”

Ze versterkte haar aantijgingen met enkele foto’s, waaronder eentje van Gabby zelf met Elgort. Op een screenshot is dan weer een gesprek tussen de twee op Snapchat te zien. Er kwam nog geen reactie uit het kamp van de acteur.

