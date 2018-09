Anouk zingt over haar exen in nieuwe single, maar wie zijn zij eigenlijk? MVO

07 september 2018

13u37 0 Celebrities In haar nieuwe single 'Het Is Klaar' zingt Anouk voor het eerst in het Nederlands over een ex. Ze gebruikt zoals gewoonlijk klare taal: "Ik heb het met je rotkop gehad," klinkt het. Maar wie zijn haar exen eigenlijk?

Remon Stotijn

In 2004 trouwde Anouk met Remon Stotijn, die zingt onder de naam Postman. Samen met hem heeft ze drie kinderen: Phoenix, Benjahmin en Elijah. In totaal waren ze 8 jaar samen, maar in 2008 gingen ze uit elkaar.

Robert Coenen

Coenen, beter bekend onder zijn artiestennaam, Unorthadox, was de tweede grote liefde van de zangeres. In 2000 speelde hij al mee in de videoclip van het liedje 'Michel', dat op het album 'Urban Sollitude' verscheen. OP 31 maart 2010 kregen ze samen nog een zoontje, Jesiah. Anouk en 'Dox' hadden een relatie van 2009 tot 2011. Zij liet zijn naam in grote letters op haar arm tatoeëren. In 2011 raakte echter bekend dat Dox was vreemdgegaan, een grote klap voor Anouk, die meteen een punt achter de relatie zette. "Het was niet één keer, maar met ácht vrouwen, en ik kende ze allemaal!," zei ze destijds over de breuk.

Seraino Dalgliesh

In 2014 kondigde Anouk aan dat ze opnieuw zwanger was. Omdat er geen mogelijke vader op het toneel leek, verdachten verschillende media haar ervan dat ze een 1 april-grapje uithaalde. Niets was minder waar, en Sion werd geboren. Het werd veel later pas bekend dat Dalgiesh de vader was. Ze was een tijdje met hem samen, maar in 2015 bleek dat ze iemand anders had leren kennen.

Dominique Schemmekes

Die andere man was Dominique Schemmekes. Hij was op dat moment 21, en werd omschreven als toy boy. "Ik wil God en je ouders bedanken voor het creëren van jou en je lippen," schreef Anouk bij een foto van hen twee op Instagram. In Het Laatste Nieuws zei ze: "Hij is heel lief, heel verantwoordelijk. En hij ziet er ook nog eens prachtig uit. Ik leerde hem kennen via de Instagram. Ik val op lange mannen, en dan is basketbal zeer prettig. Mijn zonen spelen het en ik vond het nooit een probleem om naar die wedstrijden te gaan. Ik keek mijn ogen uit. En op een gegeven moment zag ik op de Instagram van mijn zoon een zekere Dominique reageren en ik dacht: wie is dat? 'Nou', zegt hij, 'dat is mijn coach.' Ik dacht: daar ga nog wel wat vaker naar kijken..." In 2016 raakte ze zwanger van dochtertje Jelizah Rose.