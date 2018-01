Anouk reageert na kritiek op harde commentaar in The Voice of Holland: "Zeurende hoeren" LVA

21 januari 2018

03u26

Bron: Algemeen Dagblad 0 Celebrities Vrijdag moest Kira Dekker The voice of Holland verlaten nadat Anouk onomwonden haar mening had gegeven. Ze kreeg veel kritiek dat haar reactie te hard zou zijn geweest, maar Anouk heeft er geen spijt van. In een filmpje dat ze op Instagram plaatste, rechtvaardigt ze haar aanpak en in het onderschrift laat ze geen twijfel bestaan over wat ze vindt van de mensen die het daar niet mee eens zijn: "zeurkechs" zijn het, of "zeurende hoeren".

Ruim 2,1 miljoen mensen zagen vrijdagavond Kira Dekker de show verlaten na haar vertolking van het Krezip-liedje All my life. Anouk was niet enthousiast. "Er zijn mensen uit de vorige aflevering vertrokken, die zingen tien keer beter dan jij. Het spijt me, ik zou je gelijk naar huis sturen. Je hoort hier niet thuis", was onder andere de reactie van de Nederlandse rockster. Haar mening vond weerklank bij de coach van Dekker, Sanne Hans, die Dekker dan ook naar huis stuurde.

Kira wilde aanvankelijk niet reageren op het vertrek, maar liet dan toch weten op Twitter dat ze de coaches "niet aardig" vond. Een dag later plaatste ze dit bericht: "Ik ga een stuk chocolade eten, als ik dik word is het de schuld van Anouk."

Die opmerking liet Anouk niet ongemerkt voorbij gaan. "Ik eet ook chocolade", reageert ze op Instagram. "Rondingen zijn hot, maar niet mijn schuld. You stopt het zelf in your mond." De mensen die kritiek hadden op haar harde commentaar noemt ze "zeurkechs", straattaal voor zeurende hoeren. Zij mogen wat Anouk betreft aan "een zak vol lullen zuigen".

Kritiek kunnen accepteren

In het filmpje zelf verklaart ze dat ze achter haar manier van doen staat. "Ik vind eigenlijk dat ik helemaal niet zo hard ben. Ik ben wel duidelijk. En misschien iets meer rechttoe rechtaan, zonder te veel poespas erbij. Kijk, op het moment dat je al niet kritiek kan handelen, had je niet naar deze show moeten komen. Want je komt naar The voice of Holland, je weet je krijgt van vier mensen te horen wat ze vinden. Kan je dat niet aan, moet je je sowieso never nooit inschrijven", luidt het.

