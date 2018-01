Annelien Coorevits offert veel op voor Olivier Deschacht: "We gaan pas op huwelijksreis als hij stopt met voetballen" CD

Bron: Story 0 Celebrities 'Temptation Island'-presentatrice Annelien Coorevits (31) en Anderlecht-verdediger Olivier Deschacht (36) waren al meer dan tien jaar samen toen ze in november trouwden. Veel toeters en bellen vonden ze dan ook niet meer nodig. "Maar misschien geven we nog wel een groot feest voor iedereen", zegt Annelien in Story.

Of ze het nu willen toegeven of niet, de komende weken zullen weer heel wat Vlaamse tv-kijkers aan hun scherm gekluisterd zitten voor het nieuwe seizoen van 'Temptation Island'. Annelien Coorevits is opnieuw de presentatrice, al staat haar privéleven mijlenver af van het reilen en zeilen van de koppels die hun relatie in het programma aan de ultieme test onderwerpen. Sinds 10 november 2017 gaat ze immers als getrouwde vrouw door het leven. Die dag stapte ze, ver van alle schijnwerpers, in het huwelijksbootje met Anderlecht-voetballer Olivier Deschacht. "Dat we ons huwelijk afgeschermd hielden, was een bewuste keuze", vertelt Annelien. "We delen al veel met het grote publiek en sommige dingen wil je gewoon voor jezelf houden. Dit was er één van."

Was het niet moeilijk om de voorbereidingen stil te houden?

Neen, want we hebben gewoon in bescheiden kring ons jawoord gegeven in het gemeentehuis. Enkel onze kinderen, wat familieleden en de beste vrienden van Olivier waren van de partij. De zaal zat zelfs maar halfvol. (lacht) Ik schrok er wel van hoe snel die ceremonie voorbij was. Na een kwartier stonden we weer buiten, al heeft de schepen wel haar best gedaan om er iets leuks van te maken.

