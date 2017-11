Anne Hathaway verhuist: gezin ruilt de grote stad voor het strand MVO

Anne Hathaway Celebrities Thanksgiving heeft voor Anne Hathaway en haar Adam Shulman man een bijzonder tintje gekregen. Het stel vierde de Amerikaanse feestdag namelijk in hun nieuwe optrekje bij de kust van Connecticut, meldt 'Page Six'.

Mensen uit de buurt beweren dat de twee ruim 2,3 miljoen euro voor het jaren '20 pand, met een oppervlakte van 470 vierkante meter, heeft betaald. Daarvoor krijgen ze vijf slaapkamers, vijf badkamers, een extra keuken buiten, een paardenrange, 'typisch Engelse' ornamenten en veel privacy.

Anne en Adam werden gespot toen ze boodschappen in de buurt deden. Vorig jaar kocht het duo een appartement aan de Upper West Side in New York. Hiervoor tikten ze 2,1 miljoen euro af.

Woordvoerders van zowel Anne als Adam wilden niet reageren.