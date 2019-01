Anne Hathaway stopt voor 18 jaar met drinken: “Ik verscheen dronken op een vergadering” TK

22 januari 2019

09u49

Bron: ANP 0 Celebrities Anne Hathaway laat de fles voorlopig staan. Dat heeft de actrice gisteren gezegd in de Ellen DeGeneres Show. De redenen voor haar om te stoppen met drinken zijn een uit de hand gelopen avond op de set en haar zoontje Jonathan (2).

Tijdens de opnames van de film ‘Serenity’ werd het op een gegeven moment iets té gezellig op de set. "We hebben de hele avond gedronken en de volgende dag hadden we een vergadering met onze regisseur, Steven Knight", zei Anne tegen Ellen. "Ik was toen een beetje... zijn jullie ooit dronken naar een vergadering gegaan?", vroeg ze het publiek vervolgens. "Ik kwam daar met één oog open binnen struikelen en ik probeerde hem van alles wijs te maken over mijn personage.” Gelukkig voor Anne viel het Knight niet op dat ze de avond ervoor iets te veel op had.

De laatste druppel

Een andere reden voor haar alcoholstop is haar tweejarige zoontje Jonathan. "Zolang mijn zoon thuis woont, drink ik niet", zei Anne stellig. "Ik ben in oktober al gestopt, voor achttien jaar. Ik hou er niet van hoe ik ben als ik drink en hij komt op een leeftijd waarop hij me echt nodig heeft 's ochtends."

De actrice herinnerde zich nog wanneer ze er echt genoeg van kreeg. "Ik heb hem een keer met een kater afgezet op school en dat was voor mij de druppel, dat was niet fijn", bekende ze. “Daarom wil ik ook geen kinderen", grapte Ellen op haar beurt.