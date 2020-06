Anne Hathaway onthult absurde regel van regisseur Christopher Nolan: “Zitten is verboden” LOV

30 juni 2020

10u13

Bron: HuffPost 1 Celebrities Veel later dan voorzien kunnen we binnenkort gaan kijken naar ‘Tenet’, de langverwachte film van Christopher Nolan. De regisseur heeft zijn talent al talloze keren bewezen met successen zoals ‘Inception’ en ‘Dunkirk’, maar hoe hij z’n films altijd op briljante manier weet neer te zetten, zou wel eens het gevolg kunnen zijn van zijn speciale regels op set.

Anne Hathaway (37) vertolkte in 2014 nog de hoofdrol in ‘Interstellar’, en werkte dus intensief samen met Nolan. In een interview met Variety, waar ze babbelde met Hugh Jackman (51), onthulde ze dat de regisseur er enkele speciale regels op nahoudt. In een poging om de productiviteit op de set te bevorderen, voerde hij de regel in dat er geen stoelen aanwezig mogen zijn in de werkomgeving.

“Hij laat geen stoelen toe”, zei Hathaway, “en zijn redenering is dat als er stoelen zijn, mensen zullen zitten. En als ze zitten, werken ze niet.” Hathaway denkt dat de bizarre regel hem geen windeieren legt. “Ik bedoel, hij heeft al deze ongelooflijke films gemaakt, en weet zich altijd aan het budget te houden en binnen de opgelegde tijd klaar te zijn. Ik denk dat hij iets op het spoor is met het stoelenverbod.”

Tenet

De releasedatum voor ‘Tenet’, de nieuwste van Nolan, werd recent al voor de tweede keer opgeschoven door het coronavirus. De prent, die werd gemaakt met een budget van 200 miljoen dollar (178 miljoen euro), zal vanaf 12 augustus in de bioscoopzalen te zien zijn.