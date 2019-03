Anna Wintour over de Kardashians: “Blij dat Kim zich tegenwoordig iets bedekter kleedt” SD

05 maart 2019

08u46

Bron: People 0 Celebrities Anna Wintour (69), de hoofdredactrice van het Amerikaanse modeblad Vogue, heeft zich lovend uitgelaten over de beroemde familie Kardashian - en dat is niet van haar gewoonte. Vooral Kim Kardashian (38) en halfzusje Kendall Jenner (23) kregen lof.

Anna Wintour staat voornamelijk gekend als de barse en strenge hoofdredactrice van Vogue die zich verschuilt achter en grote zonnebril en zelden of nooit lacht, maar kijk: ook zij blijkt af en toe in een goede bui. In een recente aflevering van Vogue.com liet ze zich namelijk lovend uit over de Kardashian-familie. “Ik heb het gevoel dat Kim het meest veranderd is”, vertelde ze. “Persoonlijk bewonder ik erg de manier waarop ze zich wat meer minimaal en wat bedekter is gaan kleden.”

Ook halfzusje Kendall Jenner, die het al enkele jaren met succes probeert te maken als model, kan op lovende woorden rekenen. “De Kardashian waar ik zelf de meeste ervaring mee heb gehad bij Vogue, is Kendall. Mensen dachten dat ze het niet vol zou houden, en ik geef haar veel krediet omdat ze doorbeet en een succesvolle modellencarrière uitbouwde”, vertelde de hoofdredactrice. Het 23-jarige model doet haar zelfs wat aan de iconische Linda Evangelista denken. “Kendall doet me echt wel aan haar denken. Linda was blij om model te zijn. Ik denk dat heel wat meisjes die in diezelfde tijd werkten, eigenlijk een andere carrière wilden, maar Linda vond het heerlijk om model te zijn. Kendall is erg open en direct in de manier waarop ze praat over hoe ze gewoon een model wil zijn, over hoe ze geniet van haar carrière, en over hoe hard ze ervoor gewerkt heeft. Ik hoop dan ook dat ze verder doet en dit tempo volhoudt.”

“Je moet echt bewonderen hoe de familie een imperium heeft weten uitbouwen door middel van hun persoonlijkheden en het creatieve genie van hun moeder (Kris Jenner, red.)”, voegde Wintour daar nog aan toe. “Maar ik kan totaal niet begrijpen of me voorstellen hoe het moet zijn om zo in de spotlights te leven zoals zij. Maar het werkt duidelijk.”