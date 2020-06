Anna Wintour erkent intolerant en pijnlijk gedrag bij Vogue: “Wij hebben fouten gemaakt” SDE

10 juni 2020

10u31

Bron: Page Six 0 Celebrities In een emotionele e-mail naar haar medewerkers heeft Anna Wintour (70), de hoofdredacteur van Vogue, laten weten “dat ze niet genoeg gedaan heeft om zwarte medewerkers en ontwerpers te laten stralen.” Dat meldt Page Six.

"Laat ik beginnen met het erkennen van jullie gevoelens en het uiten van mijn empathie naar dat wat velen van jullie al tijden hebben moeten doorstaan: verdriet, pijn en woede”, staat er in de e-mail te lezen. “Deze boodschap is met name gericht aan de zwarte medewerkers van ons team: ik kan me alleen maar voorstellen wat jullie de afgelopen dagen en weken hebben gevoeld. Maar ik weet ook dat de pijn, het geweld en de ongelijkheid die al jaren woeden, nog steeds niet opgelost zijn. Dit probleem erkennen én herkennen, is iets wat allang had moeten gebeuren" aldus Wintour.

De hoofdredacteur van Amerika's grootste modeblad vervolgt: "Vogue heeft niet genoeg gedaan om zwarte schrijvers, fotografen, ontwerpers en andere creatievelingen de ruimte te geven. Wij hebben fouten gemaakt, door soms verhalen of foto's te plaatsen die pijnlijk of intolerant waren. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor die fouten op mij. Het zal niet makkelijk zijn geweest om een zwarte werknemer bij Vogue te zijn geweest."

Ze vervolgt: "Ik begrijp heel goed dat de tekst 'we zullen het vanaf nu beter doen' nu niets verandert aan de situatie, maar geloof me oprecht dat we er écht iets aan gaan - én willen - doen. Geloof me als ik zeg dat ik jullie mening zeer waardeer en graag hoor hoe we het beter kunnen doen in de toekomst. Ik luister naar jullie."

“Meedogenloze Anna”

Onlangs kwam Wintour zelf nog in opspraak, toen de bekende modejournalist André Leon Talley in z'n nieuwe biografie naar haar uithaalde. In ‘The Chiffon Trenches’ schreef de Vogue-journalist dat hij “enorme emotionele en psychologische littekens” overhield aan zijn samenwerking met Wintour. “Ze is meedogenloos en niet in staat tot menselijke vriendelijkheid”, stelde André, die schreef dat hij bedankt werd voor bewezen diensten omdat hij “te zwaar, te oud en te cool” was.

Lees ook:

Vogue-journalist rekent af met Anna Wintour: “Ze is meedogenloos, ik heb mentale littekens voor het leven” (+)

Anna Wintour shockeert fans met outfit

Amerikaanse Vogue wijdt volledig nummer aan coronapandemie