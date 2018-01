Anna Kournikova weken na bevalling alweer terug op gewicht MVO

30 januari 2018

06u27 0 Celebrities Slechts zes weken nadat ze beviel van een gezonde tweeling, heeft Anna Kournikova haar oude figuurtje alweer terug. De voormalig tennisprof postte een foto op Instagram, waarop ze aan het trainen is in gezelschap van een van haar honden. "Back At It", schrijft ze erbij. Dankzij de hulp van voedingscoach Ashley Peeler is er geen grammetje vet meer te ontdekken aan het lijf van Kournikova.

De 36-jarige Anna beviel half december in Miami van een jongetje en een meisje, genaamd Nicholas en Lucy. Tot verbazing van iedereen wist het stel, dat al sinds 2001 samen is, de zwangerschap geheim te houden. Alleen naaste familieleden zouden hebben geweten dat het koppel gezinsuitbreiding verwachtte. Enrique's moeder Isabel Preysler vertelde tegen Hola Magazine dolgelukkig te zijn met haar kleinkinderen: "Het was een normale zwangerschap, Anna heeft zich niet verstopt. Ze leiden gewoon een heel rustig, huiselijk leven, dat is alles. Lucy lijkt meer op haar moeder met haar blonde haar en blauwe ogen, waar Nico echt op Enrique lijkt."

Op 16 januari maakte de tweeling hun debuut op social media, toen Anna en Enrique beide een foto postten van hun baby's.

#monday #backatit 💪🏻 📹 @ashleypeeler Een foto die is geplaatst door null (@annakournikova) op 29 jan 2018 om 21:26 CET

My Sunshine Een foto die is geplaatst door null (@annakournikova) op 16 jan 2018 om 19:48 CET