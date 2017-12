Anna Kendrick weigerde romance in 'Pitch Perfect 3': "Dat kon écht niet door de beugel" MVO

'Pitch Perfect'-actrice Anna Kendrick weigerde om haar personage verliefd te laten worden. "Ze wilden dat Beca een relatie zou beginnen met Theo, haar producer. Maar hij was haar werkgever!"

De 32-jarige actrice besloot dus dat de romance tussen Beca en Theo niet door zou gaan. "Véél te problematisch," klinkt het. "We zouden een relatie moeten beginnen terwijl hij me probeerde te rekruteren voor een show." In het licht van de recente gebeurtenissen rond het Weinstein-schandaal, lijkt die verhaallijn inderdaad wat riskant. Daar gingen ook de filmmakers uiteindelijk mee akkoord.

"Toen ik de opmerking maakte, ging het belletje eindelijk rinkelen. Opeens zag iedereen wél het probleem met dat verhaal. Toch wilden ze me eerst nog een versie laten spelen waarin we pas aan het eind van de film zouden kussen, maar ook dat zag ik niet zitten. Het was gewoon ongepast."

Daarnaast maakt ze ook duidelijk wat ze denkt over haar kostuums en andere opmerkelijke veranderingen in de film. "Alle suggesties van bovenaf, die eruit bestonden dat ik me meer 'sexy' moest kleden en meer vlees moest laten zien, heb ik gewoon weggelachen. Bovendien vond ik het heel vreemd dat ze Beca plots in een grote ster hebben veranderd en daardoor meer stereotiep hebben gemaakt, terwijl ze er in de vorige films altijd van droomde om een producer te worden en achter de schermen te werken. Ik geef toe dat ze me lang hebben moeten ompraten om daarmee aan boord te geraken."

Of Beca alsnog een romance krijgt in de laatste 'Pitch Perfect'-film, en wie dat dan zal zijn, blijft nog maar de vraag.