Anna Kendrick: "Ik was genomineerd voor een Oscar, maar kon zelfs geen schoenen betalen" MVO

getty Anna Kendrick

Wie denkt dat een Oscarnominatie betekent dat je op elk vlak in je leven succesvol bent, zit er helaas naast. 'Pitch Perfect'-actrice Anna Kendrick (32) bekent dat ze op het moment van haar nominatie voor Up in the Air in 2009, in feite blut was.

"Het was bijna grappig: Mijn styliste vroeg me om de perfecte schoenen bij mijn Oscar outfit te gaan shoppen. Maar het was mijn eerste film, en niemand wist wie ik was. De designerwinkels wilden geen schoenen aan me uitlenen, dus het paar Louboutins waar mijn styliste om vroeg, zat er niet in," vertelt ze.

"Je speelt in een film, dus je leven verandert. Maar eigenlijk veranderde er tegelijkertijd ook niets. Niet iedereen had het door, maar mijn financiële situatie was geen haar veranderd. Tijdens de promotietour voor de film plaatsten ze ons altijd in chique hotels, en ik heb echt eens gevraagd: Mag ik de volgende keer niet in een goedkoper hotel logeren, en wat van het uitgespaarde geld houden? (lacht) Maar nee, dat mocht niet."

Intussen is Anna al lang geen onbekende meer in Hollywood. Momenteel is ze op promotour voor de film 'Pitch Perfect 3', die op 21 december in de zalen verschijnt.