Anna Farris over haar scheiding met Chris Pratt: “Er is nog zoveel liefde” SD

07 april 2019

13u50

Bron: E!News 0 Celebrities Actrice Anna Faris (42) scheidde in 2017 na acht jaar van Chris Pratt (39). De twee hebben samen een zoontje. Pratt is ondertussen al opnieuw verloofd, met Katherine Schwarzenegger (29), maar daar heeft Faris absoluut geen problemen mee: “Ik vind het geweldig.”

Anna Faris en Chris Pratt zijn na hun scheiding nog altijd goed bevriend. Dat vertelde de actrice tijdens een aflevering van de podcast ‘Divorce Sucks!’ van Laura Wasser. “We zijn zo aardig en respectvol tegenover elkaar", vertelde Anna. “En er is gewoon echt veel vriendelijkheid en liefde.” Ze gaat verder: “Het is heel moeilijk om volledig gescheiden te zijn van iemand met wie je zoveel emotionele investeringen hebt gedaan. Ik heb twee relaties van 10 jaar na elkaar gehad. Hoe kan je die persoon emotioneel loslaten?”

De relatie met Pratt is zo goed, dat hij zijn ex zelfs opbelde voor hij Katherine Schwarzenegger ten huwelijk vroeg. “Hij was zo lief, zoals altijd”, herinnert de actrice zich. “Hij belde me op en zei: ‘Ik ga Katherine vragen om met me te trouwen. Ik wilde het je gewoon even op voorhand laten weten.’ Ik vond het meteen geweldig. En ik liet hem maar even weten dat ik een gewijde predikant ben.”

Ondertussen heeft ook Faris een nieuwe liefde gevonden, filmmaker Michael Barrett. Ze is echter nog niet van plan om net als haar ex opnieuw snel in het huwelijksbootje te stappen. “Ik kan je vertellen dat ik in liefde en monogamie geloof, en dat ik geloof in de verbintenis, maar ik heb er op een feministisch niveau moeite mee - nu ik het zelf een paar keer heb meegemaakt - dat ons rechtssysteem erbij betrokken wordt. Ik ben niet gek van huwelijken, tenzij ik zelf de verschrikkelijk irritante persoon kan zijn.”