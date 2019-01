Anna Faris wil zélf huwelijk van ex-man Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger voltrekken MVO

16 januari 2019

09u36

Bron: Metro 0 Celebrities Anna Faris (42) heeft zich laten ontsnappen dat zij best haar ex-man Chris Pratt (39) en zijn nieuwe verloofde Katherine Schwarzenegger (29) kan trouwen. Ze heeft namelijk een certificaat dat haar in staat stelt om huwelijken te voltrekken.

In Amerika is het niet abnormaal dat familieleden zich laten registreren om huwelijken te voltrekken. Ook Anna Faris heeft zo’n certificaat onder de gordel. Ze heeft een goede band met haar ex-man, en zou het naar eigen zeggen zelfs zien zitten om zijn volgende huwelijk officieel te maken.

“Het was het eerste dat ik hem stuurde toen hij me het nieuws vertelde”, zegt ze in haar podcast. “Hij smste me: ‘Ik heb Katherine gisterenavond ten huwelijk gevraagd’, en het eerste dat ik me opkwam als antwoord was: dat is geweldig, je weet toch nog dat ik huwelijken mag voltrekken he?” Op Instagram feliciteerde ze het koppel ook al met hun verloving. Of Pratt ook op het aanbod in zal gaan, is niet bekend.

Anna en Chris maakten op 6 augustus 2017 bekend dat ze gingen scheiden. In oktober 2018 was die scheiding pas rond. Katherine en Chris begonnen in de zomer van 2018 te daten en kondigden deze week hun verloving aan. Faris heeft ondertussen ook een nieuwe relatie met filmmaker Michael Barrett.