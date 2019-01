Anna Faris feliciteert ex-man Chris Pratt met zijn nieuwe verloving MVO

15 januari 2019

07u15

Bron: ANP 0 Celebrities Dat Chris Pratt en Anna Faris nog prima door één deur kunnen, blijkt wel uit de reactie van de actrice op de verloving van haar ex. De ‘Jurassic World’-ster kondigde zijn verloving met Katherine Schwarzenegger aan op Instagram. Daaronder schreef Anna: “Ik ben zo blij voor jullie allebei, gefeliciteerd.”

Anna en Chris trouwden in 2009 en hebben samen een zoon, de 6-jarige Jack. In de zomer van 2017 maakten ze bekend dat ze uit elkaar gingen, maar de exen worden nog geregeld samen gezien. Afgelopen oktober werden ze gekiekt toen ze met Jack op stap waren voor Halloween. Zowel Katherine als Anna’s nieuwe vlam Michael Barrett waren daar bij.

De ‘Mom’-actrice was niet de enige ster die reageerde op het heugelijke nieuws van Chris en Katherine. Onder meer Rob Lowe, Tom Holland, Josh Gad, Olivia Munn, Gwyneth Paltrow en Bryce Dallas Howard feliciteerden het aanstaande echtpaar. Ook de familie van Katherine liet van zich horen. Pa Arnold verwelkomde Chris in de familie, broer Patrick schreef: “Ik hou van je ‘brother’” en moeder Maria Shriver reageerde met: “Felicitaties voor twee liefhebbende, aardige, verstandige, spirituele mensen. We zijn zo blij voor jullie, jullie zijn gezegend, en iedereen die jullie kent ook.”