Ann Van Elsen gaat voor een winters huwelijk Na twee jaar verloving eindelijk een trouwdatum

Bron: Story 2 Celebrities Na een verloving van meer dan twee jaar is het zover: Ann Van Elsen heeft een trouwdatum geprikt. Eind dit jaar treedt ze in het huwelijksbootje met haar vriend Filip. Het wordt echter geen grootse bedoening: " Geen ceremonie, geen gedoe, enkel voor de wet.”

Op 22 december staan de twee voor het altaar. Of toch in het gemeentehuis, want het wordt een kleinschalig, intiem huwelijk. "Na een verloving van meer dan twee jaar moest het er weleens van komen", lacht Ann in Story. "En die datum was toevallig vrij.

"Filip en ik geven geen groots trouwfeest, dat hebben we allebei al eens meegemaakt. We gaan gewoon naar het stadhuis en nadien gezellig van een ontbijtje genieten met de getuigen en onze dichtste familie. Volgende zomer geven we misschien nog een barbecue voor de rest van de familie." Waarom een winterhuwelijk? "We zijn allebei al eens in de zomer getrouwd. En ik hou sowieso ontzettend van de kerstperiode!"

