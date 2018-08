Ann Pira en Raf Jansen, koppel in 'Thuis', en nu ook samen naar theater CDH

01 augustus 2018

00u00 0 Celebrities In 'Thuis' spelen ze een koppel, naast de set zijn ze goede vrienden en binnenkort zullen Ann Pira en Raf Jansen mekaar nóg wat vaker zien. De twee spelen samen in de theaterkomedie 'De Quaghebeurs'.

Ann Pira en Raf Jansen trekken niet als 'Nancy en Dieter' naar de planken, maar als de uitbaatster van een crematorium en een man die na jaren zijn drie broers opnieuw ontmoet. Geen droevig verhaal, voor alle duidelijkheid: 'De Quaghebeurs' is een komedie, die vanaf december in zaal De Roxy in Sint-Truiden loopt.

Carpoolen

"En nee, we spelen géén koppel", zegt Raf. "Vlaanderen moet geen overkill 'Nancy en Dieter' krijgen. Ik denk zelfs dat we amper scènes samen hebben. Maar we gaan wel samen carpoolen naar Limburg." En dan zal het vooral Raf zijn die achter het stuur zit, want volgens Ann is hij de beste chauffeur van het duo. "We gaan ons vooral heel goed amuseren", aldus de actrice. "Raf is zo'n fijne collega én vriend. Ook naast het acteren spreken we regelmatig af, waardoor veel mensen denken dat we echt een koppel zijn. Maar dat is dus niet zo." (knipoogt)

Het zal trouwens moeilijk worden om Ann te herkennen op de scène, want met een pruik op haar hoofd, een strenge bril op haar neus en een stijlvolle outfit staat haar personage mijlenver af van haar 'Thuis'-alter ego.

Tickets zijn te koop via de website deroxy.be.