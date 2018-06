Anke Buckinx gaat trouwen: "Een complete verrassing, na 14 jaar dacht ik niet dat het nog ging gebeuren" MVO

18 juni 2018

07u49 50 Celebrities Leuk nieuws vanmorgen in de ochtendshow van Joe. Anke Buckinx vertelde dat ze gaat trouwen.

Ze verraste daarmee haar ochtendcollega Sven Ornelis. Anke werd zaterdag in Utrecht, op haar verjaardag, ten huwelijk gevraagd door haar vriend Tom. “We waren gezellig tapas aan het eten op een terras. Toen ik terugkwam van het toilet, vroeg Tom of ik met hem wilde trouwen. Een complete verrassing. Na 14 jaar dacht ik niet dat het nog ging gebeuren. Sven zal iets anders moeten verzinnen om me mee te plagen”, lachte Anke.