Angst voor kaas, zee-egels en antieke meubelen: celebrities lijden aan de meest bizarre fobieën Kristien Delaplace Sarah Heylen Tom De Slagmeulder

24 maart 2018

12u00 0 Celebrities De act met de 'helderziende' kip kon 'Belgium's Got Talent'-jurylid Niels Destadsbader maar matig bekoren. Niels heeft dan ook een panische angst voor kippen. En hij is lang niet de enige met een fobie. Van pleinvrees over angst voor Sinterklaas tot een kazenfobie, ook onze bekende medemensen ontsnappen er niet aan.

"Ik zie heel graag beesten. Heel graag. Maar ik ben niet zot van kippen", aldus Niels Destadsbader (29) toen cabaretier Jo de 'helderziende' Kip Curry voor z'n neus hield. Mensen die aan alektorofobie lijden, zijn panisch voor kippen of ander pluimvee en bij uitbreiding ook voor dode kippen en... eieren.

Alfred Hitchcock: eierfobie (ovofobie)

Alfred Hitchcock, die in 1980 op 80-jarige leeftijd overleed, was zo iemand met een eierfobie. In 'The Birds' liet hij zwermen vogels op Tippi Hedren los, maar zelf was de legendarische filmmaker doodsbang voor eieren. "Heb je ooit iets walgelijkers gezien dan een eierdooier die openbarst en uitloopt?" vroeg hij ooit aan een reporter.

Model Hannelore Knuts: kaasfobie (turofobie)

"Ik heb schrik van kaas", vertelde het Hasseltse model Hannelore Knuts (40) in een radio-interview. "Als dat vroeger thuis op tafel kwam, moest het in een afgesloten potje zitten en aan de andere kant van de tafel staan."

Naar de reden voor haar fobie heeft Hannelore het raden: "Kaas stinkt. Verder snap ik het niet."

Britney Spears: bang van reptielen (h erpetofobie)

Tijdens de MTV Video Music-awards in 2001 trad Britney Spears (36) op met een levende python. Maar eigenlijk is de popprinses panisch voor reptielen.

Kelly Osbourne: angst voor aanrakingen ( haptefobie)

"Raak vooral haar sleutelbeen niet aan, want dan slaat ze tilt", vertelde Jack Osbourne ooit over zijn zus Kelly (33). Zij lijdt aan haptefobie, dat is de angst om te worden aangeraakt.

Willy Sommers: angst voor Sinterklaas

Strikt genomen is coulrofobie de angst voor clowns en andere geschminkte en verklede figuren. De angst voor Sinterklaas is daar een variant van. Onder anderen zanger Willy Sommers (65) lijdt aan deze niet zo zeldzame aandoening. "Als kind moest de avond van 5 december het licht aanblijven in mijn kamer en durfde ik niet te slapen", vertelde hij. "En als de sint er dan was, vluchtte ik achter de zetel. Ik was zeer opgelucht als hij weer naar Spanje vertrok."

Pamela Anderson: spiegelangst (eisoptrofobie)

Gewezen 'Baywatch'-ster Pamela Anderson (50) is bang voor spiegels. Dat vertelde de Canadese aan de Britse tabloid The Daily Mail. “Ik heb een fobie voor spiegels. En ik bekijk mezelf ook niet op televisie. Als ik mezelf toevallig zie op televisie, zet ik het toestel uit of verlaat ik de kamer”, aldus de actrice.

'Thuis'-actrice Ann Pira, Bart Kaëll en Justin Timberlake: bang van spinnen ( arachnofobie)

Ann Pira (52), Nancy uit 'Thuis', is bang van dikke, zwarte spinnen. "Maar enkel als ze plots tevoorschijn komen", vertelde ze in TV-Familie. "Als ik ze op afstand kan volgen, doen ze mij helemaal niks. Komen ze dichterbij, dan schiet ik wel in paniek en roep ik mijn zoon. Hij ruimt ze dan vakkundig op, zonder ze te doden.’

Ook Bart Kaëll (57) moet niks van spinnen hebben. "Ik wil ze niet in huis hebben", aldus de zanger. "Als ik er eentje zie, probeer ik ze niet te doden omdat het nuttige dieren zijn, maar ik vang ze en loods ze naar buiten met een stuk papier."

Justin Timberlake (37) heeft het nog het ergst te pakken. De zanger heeft een ziekelijke angst voor spinnen, haaien en slangen. Volgens zijn ex-vriendin Cameron Diaz riep hij ooit de hotelmanger nadat hij een spin in z'n hotelkamer had aangetroffen. "Het beestje was een speldenkop groot", aldus Cameron, "maar Justin kon het niet aan."

Woody Allen: panisch voor insecten, de zon, bier... alles eigenlijk

De celebrity met de meeste fobieën is zonder twijfel Woody Allen. De 82-jarige filmmaker is panisch voor zowat alles: insecten, zonneschijn, honden, bier, felle kleuren, kinderen, hoogtes, kleine ruimtes, mensenmassa's, kanker en alle plekken buiten Manhattan.

Taylor Swift: doodsbang voor zee-egels

De grootste nachtmerrie van Taylor Swift (28) leeft in de zee. De popdiva durft niet in het water, uit angst voor... zee-egels. Dat vertelde ze in de 'Ellen DeGeneres Show'. "Die beesten zijn zoals granaten", aldus Taylor. "Ze zitten stilletjes te wachten om dan plots toe te slaan en je zwaar te verwonden."

En Taylor heeft nog 'issues'. Ze is als de dood om slachtoffer van een complot te worden en achter de tralies te belanden.

Matt Damon: panisch voor slangen (ofidiofobie)

Volgens Scarlett Johansson, zijn tegenspeelster in ‘We Bought a Zoo’, was Matt Damon (47) serieus aan het zweten toen ze een scène met slangen moesten opnemen. “Hij begon neurotisch te wiebelen en weende als een baby”, vertelde ze aan People Magazine.

Toch besliste de acteur recent met zijn gezin naar Australië te verhuizen, het land waar de giftigste slangen ter wereld rondkruipen.

Cameron Diaz: angst voor deurknoppen

Hollywood-ster Cameron Diaz (45) bang is voor deurknoppen, een vorm van smetvrees. De Charlies' Angels-ster opent deuren vaak met haar ellebogen, omdat ze de klinken niet wil aanraken.

Tanja Dexters en Uma Thurman: claustrofobie

Het blijkt een fabeltje te zijn dat Tanja Dexters (41) alles durft. "Ik ben als de dood voor kleine ruimtes", vertelde ze in TV-Familie. "Speleologie, daar waag ik mij niet aan. Toen mijn papa mij als kind al spelend in een laken draaide, gilde ik het uit." De ex-Miss België is ook bang van de zee. "Niet van het water zelf, maar het idee dat er rond mij dingen kunnen drijven: lijken, beesten, uitwerpselen... bah. Veel mensen willen ook niet geloven dat ik vreselijk bang ben om te sterven. Ik denk vaak na over het tijdstip en de manier waarop dat zal gebeuren. Vandaar ook dat ik soms vreselijke nachtmerries heb en ik mijn ogen sluit als ik naar een thriller kijk.''

Ook Hollywoodster Uma Thurman (47) lijdt aan aan claustrofobie. Tijdens de promotie van 'Kill Bill: Vol. 2' vertelde ze aan de Daily Mail dat regisseur Quentin Tarantino zich niks van haar doodsangst aantrok toen hij haar voor een scène levend liet begraven in een doodskist.

"Er was niet veel acteren bij. Het geschreeuw was echt", vertelde Uma over die scène. "Het was afschuwelijk. Niemand wil zoiets ooit meemaken."

Johnny Depp en Daniel Radcliffe: angst voor clowns (coulrofobie)

"Er is iets met dat geschminkte gezicht, die namaaklach", aldus Johnny Depp (54) over zijn angst voor clowns. "Altijd lijkt er iets duisters op de loer onder dat masker, alsof er iets kwaadaardigs in schuilt." De acteur heeft een bijzondere tactiek om met zijn fobie om te gaan. Hij omringt zichzelf met posters, schilderijen en afbeeldingen van clowns in de hoop dat hij zo beschermd zal zijn tegen het kwaad. Toch zou hij z'n voormalige echtgenote Amber Heard verboden hebben om naar 'American Horror Story: Freak Show' te kijken omdat er een clown in meedeed.

Ook Daniel 'Harry Potter' Radcliffe (28) heeft het niet voor clowns. "Ze lachen constant, ik word er ongemakkelijk van."

Actrice Christina Ricci: huivert van kamerplanten (b otanofobie)

Actrice Christina Ricci (38), onder meer bekende van 'The Addams Family', vindt planten vuil en voelt zich niet goed als ze in de buurt is van kamerplanten. Ze is ook bang van zwembaden en haaien.

Peter Van Asbroeck: hoogtevrees overwonnen

Peter Van Asbroeck (55) was in een vorig leven nog belichtingsman in theaters. Daar werd hij geconfronteerd met zijn grootste angst. "Ik moest in de nok spots ophangen en richten", vertelde hij in Het Nieuwsblad. "Ik volgde mijn collega's, maar verkrampte volledig. 's Avonds deden mijn spieren allemaal pijn. Als ik ergens bang van was, dan is het wel de hoogte. En toen ik klein was, had ik het als fan van het jeugdfeuilleton 'Skippy' nogal moeilijk toen ik zag dat aboriginals wormen aten. Daar ben ik intussen overheen, al moet je mij nu ook niet in een bak vol kakkerlakken laten zitten.''

Ook zijn hoogtevrees wist Peter te overwinnen en hoe. In 1996 haalde hij zijn vliegbrevet. En in 2003 beklom hij met succes de Mont Blanc.

Adele: zeemeeuwenfobie

Popster Adele (29) werd haar negende aangevallen door een zeemeeuw. "Ik liep met een ijsje op de zeedijk toen zo'n enorme f***ing zeemeeuw naar beneden dook en het uit m'n handen rukte", vertelt ze. "Ik heb er nog altijd een litteken van op mijn schouder. Bang dat ik was, ik dacht dat dat beest mij ging meepakken. Sindsdien ben ik panisch voor zeemeeuwen."

Ex-president Ronald Reagan: angst voor het getal 666 (hexakosioihexekontahexafobie)

Angst voor het getal 666, het bestaat echt. Het getal 666 wordt in de Bijbel geassocieerd met de duivel. De voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan, die in 2004 op z'n 93ste overleed, had er last van. Toen hij met zijn echtgernote naar Bel Air verhuisde, liet hij zijn huisnummer veranderen van 666 naar 668.

President Roosevelt en David Beckham: angst voor het getal 13 en oneven getallen

Eén van Reagans voorgangers, Franklin Roosevelt, had hetzelfde met het getal 13 (triskaidekafobie). Hij weigerde te reizen op de 13de van de maand en zat nooit met dertien aan tafel.

David Beckham (42) is dan weer bang voor oneven getallen. "Alles in het huis moet bij elkaar passen en kloppen", aldus echtgenote Victoria. "Als er drie blikjes cola light in de koelkast zijn, gooit hij er één weg. Drie is een oneven getal en daar kan hij niet tegen." David is nog veeleisender: alles in zijn kast moet op kleur geordend zijn en de colablikjes moeten op een rechte lijn in de koelkast staan.

Channing Tatum: angst voor porselein poppen

Angst voor poppen, dat is het lot van Channing Tatum (37). Vooral porseleinen poppen zijn zijn ding niet. "Ik vind ze freaky", vertelde Tatum aan talkshowhost Ellen DeGeneres.

Madonna: bang voor donder en bliksem (brontofobie)

Hoewel haar leven zich voor een groot deel tussen geluids- en lichtinstallaties afspeelt, is Madonna (59) doodsbang voor donder en bliksem. Wanneer de popster in openlucht moet optreden, checkt ze dagen op voorhand de weerberichten.

Countryzanger Lyle Lovett: koeienfobie ( taurofobie)

Julia Roberts ex-man Lyle Lovett (60) dankt zijn taurofobie aan een incident in 2002 op de boerderij van zijn oom, toen hij door een stier op de horens werd genomen en tegen een hek werd geplet. Sindsdien krijgt de countryzanger een paniekaanval telkens runderen zijn pad kruisen.

Meryl Streep: helikoptervrees

Ze mag dan één van ’s werelds grootste sterren zijn, ook Meryl Streep (68) heeft zo haar zwakheden. De actrice heeft een verlammende angst voor helikopters.

Diddy: angst voor lange tenen (podofobie)

Diddy (48) gaf in de 'Tonight Show' van Jay Leno toe dat hij aan podofobie lijdt. De Amerikaanse rapper gruwt van lange tenen, meer specifiek de teen náást de grote teen. Toen actrice Kate Beckinsale vervolgens haar tenen liet zien, werd de zanger half gek.

Jasmijn Van Hoof: bang van walvissen ( cetafobie)

"Het klinkt misschien belachelijk, maar ik ben bang van walvissen", aldus 'Familie'-actrice Jasmijn Van Hoof (27). "Op mijn 16de waren we op vakantie op Corsica. Het water is er zo helder dat je heel ver onder water kan kijken. Toen we aan het snorkelen waren, beeldde ik mij in dat er een walvis naar mij toe kwam gezwommen. Ik weet niet wat er gebeurde, maar plots was ik zo bang! Ik moest uit dat water, het was er ook zo diep. Sindsdien heb ik het echt niet begrepen op natuurdocumentaires waarin walvissen voorkomen. Diep water en weten dat daar reusachtige dieren in zitten, dat idee vind ik vreselijk."

Kristen Stewart: angst voor paarden (equinofobie )

Sinds ze op haar negende van een paard viel en haar elleboog brak, is Kristen Stewart (27) bang van de dieren. Maar voor ‘Snow White and the Huntsman’ klom de actrice toch opnieuw op een paard.

“Ik probeerde er niet te veel aan te denken”, vertelde de actrice. “Ik wilde de film zo graag doen dat ik dacht: "Oké, als ik sterf op een paard, is dat maar zo.""

Hilde De Baerdemaeker: doodsbang van trams (siderodromofobie)

Wie bang is van treinen, trams of ander transport op rails lijdt aan siderodromofobie. Onder anderen actrice en 'Boxing Star' Hilde De Baerdemaeker (39) verkeert in dat geval. Zij is meer bepaald bang van trams. Het dateert uit haar jeugd, vertelde ze. "Mijn grootmoeder heeft me daar bang voor gemaakt. Ze pakte me altijd stevig bij mijn arm wanneer een tram passeerde." Als volwassen vrouw ondervindt ze er nog steeds hinder van. "Ik plak tegen een gevel wanneer een tram voorbijdendert. Ik heb er een heilige schrik voor. Zo'n tram kan niet uitwijken, hé."

Katy Perry, Jennifer Love Hewitt en Keanu Reeves: angst voor het donker (nyctofobie)

De angst voor duisternis lijkt begrijpelijk - zeker voor kinderen - maar toch zegt amper vijf procent van de volwassenen er last van te hebben. Popzangeres Katy Perry (33) is daar één van. Ze lijdt aan nyctofobie. In een interview gaf Katy toe dat ze altijd met het licht aan slaapt omdat ze ervan overtuigd is dat er "allerlei slechte dingen gebeuren in het duister".

Ook Keanu Reeves (53) is geen held in het donker. "Mij zal je nooit een grot zien binnengaan", aldus de acteur. "Het is al wat gebeterd, je had mij als kind moeten zien." Toen zijn manager inzag dat deze angst toch een béétje misstaat voor een actieheld, veranderde Reeves van koers. "Ik bedoelde dat ik bang ben voor duisternis in een filosofische betekenis", corrigeerde hij zich. Tja.

Jennifer Love Hewitt (39) vreest dan weer monsters in het duister onder haar bed. De actrice/zangeres heeft wel meer fobieën: "Ik kan niet in een lift stappen waarin andere mensen zijn", zegt ze. "Liefst van al sta ik er alleen in, zodat ik kan schreeuwen als ik bang ben. Ik ben ook doodsbang voor haaien - de reden waarom ik nóóit in zee zwem."

Lieven Scheire: angst voor gesloten ruimtes, trams, treinen en vliegtuigen

“Trams, treinen en vliegtuigen waren voor mij ooit echt onmogelijk om in te stappen maar sinds ik in therapie ben, is het al fel verbeterd", vertelde Lieven Scheire (36) in 2012 in Dag Allemaal. "Ik kan nu zelfs probleemloos tien uur op een vlucht naar India zitten.”

“Veel mensen komen niet met hun probleem naar buiten, waardoor ze niet de juiste begeleiding krijgen", aldus nog Scheire. "En dat terwijl het niets is om je voor te schamen.”

Jennifer Lawrence: bang van de dood, geesten, spinnen en... piemels

'Hunger Games-ster Jennifer Lawrence (27) is een wandelend fobie-vat. Zij is bang van de dood, geesten, spinnen en... piemels. De actrice lijdt immers aan smetvrees en vindt piemels daarom “enorm gevaarlijk”.

Tyra Banks: panisch voor dolfijnen

Model/presentatrice Tyra Banks (44) voelt al paniek wanneer ze nog maar aan dolfijnen dénkt.

Ex-One Direction Liam Payne: lepelangst

Gewezen One Direction-zanger Liam Payne (24) is bang van lepels. Blijkbaar wil hij enkel zijn eigen lepels vasthouden. Voor een verklaring moeten we terug naar Liams kindertijd. Hij was nogal een stoute jongen, en moest vaak afwassen als straf. Vuile lepels schoonschrobben was dagelijkse kost, en dat is blijven hangen bij de zanger.

Christoff: bang voor alles met pluimen (vogel- of ornithofobie)

"Ik heb een heilige schrik van pluimen... Kippen, kalkoenen, maar ook kuikens en mussen mijd ik daarom altijd", aldus Christoff (41) in TV-Familie. "Maar ik ben niet alleen, hoor. Mijn mama, zus en tantes kampen helaas met hetzelfde probleem."

Matthew McConaughey: bang voor draaideuren ( cleithrofobie)

Matthew McConaughey (48) is doodsbang van draaideuren. "Ik durf er zelfs niet naast te staan", aldus de acteur. Je zal hem ook nooit in een tunnel zien. "Dat moment dat je binnenrijdt en even niks ziet, vind ik angstwekkend. Je weet niet wat er vóór je gebeurt, of er iemand in panne staat of zo."

La Toya Jackson: kattenfobie (a ilurofobie)

Zangeres La Toya Jackson (61), zus van Michael, is bang van katten. Ze wijt haar fobie aan een incident uit haar jeugd, waarbij iemand van haar familie werd aangevallen door een kat.

Orlando Bloom: bang voor varkens

Orlando Bloom (41) moet niks van varkens weten. Tijdens de opnames van ‘Kingdom of Heaven’ zou de Britse acteur zelfs van de set gerend zijn toen een van de varkens ontsnapte.

Souldiva Aretha Franklin en veel anderen: vliegangst (aviofobie)

Aviofobie - niet te verwarren met aerofobie, de angst voor lucht en luchtvervuiling - is heel vervelend voor sterren die wereldwijd op filmsets, premières, en podia worden verwacht. Aretha Franklin (75) kreeg in februari 1984 letterlijk van de ene dag op de andere vliegangst. De zangeres gooide toen haar hele tournee om omdat ze plots niet meer in een vliegtuig durfde stappen.

De sterren die aan deze fobie lijden zijn amper te tellen. Onder hen Jennifer Aniston (49), Colin Farrell (41), Megan Fox (31), Cher (71), Whoopi Goldberg (62), Kirsten Dunst (35), Ben Affleck (45), Jennifer Connelly (47), William Shatner (86), Sandra Bullock (53) en Britney Spears (36).

Philippe Geubels en Kim Basinger: pleinvrees

Philippe Geubels (36) schiet in paniek bij grote ruimtes en hoge gebouwen. "Heel heftig", vertelde zijn vrouw Leen in een weekblad. "Hij kan geen groot marktplein overlopen of hij begint te zweten. Hij is eens tilt geslagen tijdens een repetitie in het Sportpaleis. De lichten in de zaal stonden aan, en die immense ruimte kwam op hem af. Hij heeft dat al sinds zijn tiende, toen hij onder de Eiffeltoren stond en een paniekaanval kreeg. Als jonge gast kwam hij weinig buiten. Hij ging wel op bezoek bij familie en vrienden, maar uitgaan? Nooit. Later is hij in therapie gegaan. Die angsten wegnemen kunnen ze niet, maar hij heeft wel geleerd om er beter mee om te gaan."

De komiek deelt z'n angst met onder anderen actrice Kim Basinger (64). Zij raakte twintig jaar terug zo geïsoleerd door haar fobie dat ze depressief werd.

Nicole Kidman: vlinderfobie ( lepidoterofobie)

“Als ik vroeger thuiskwam van school, zat er soms een reusachtige vlinder of mot op onze voordeur”, vertelde Nicole Kidman (50) ooit. “Dan klom ik over het hek en kroop ik naar de zijkant van het huis. Alles om de voordeur te kunnen vermijden.” Deactrice heeft al van alles geprobeerd om van haar fobie af te geraken. “In het Museum of Natural History ben ik in de grote vlinderkooi gaan staan en toen liet ik zelfs vlinders op me zitten. Maar dat heeft niet gewerkt. Ik spring uit vliegtuigen, ze mogen me bedekken met kakkerlakken, ik doe alles, maar ik hou echt niet van vlinders. Ze hebben iets spookachtigs.”

Acteur Billy Bob Thornton: angst voor antieke meubelen

Angelina Jolies ex-man Billy Bob Thornton (62) wordt angstig van... antieke meubelen. 'Ik stapte ooit een restaurant binnen vol oude meubelen. Ik kon geen hap door mijn keel krijgen en werd misselijk", aldus de Amerikaanse acteur. Tegen vrienden maakt hij er zich gewoonlijk vanaf met een grap: "Ik zeg dan dat ik in een vorig leven werd doodgeslagen met een antieke stoel."

Ook felle kleuren en plastic bestek bezorgen Billy Bob koude rillingen.

Jess Donckers: bang van muizen (m usofobie)

"Ik ben van twee dingen echt bang: muizen en hoogtes", vertelde Jess Donckers (35) in TV-Familie. "Een muis loopt zo snel! Dan heb ik het gevoel dat dat kleine beest meester is over mij."

"Voorts heb ik ook hoogtevrees, iets wat je tijdens ‘De Grote Sprong’ (VTM-programma uit 2013, nvdr) wel kon merken."

Michael Jackson: panische angst voor besmettingen (m isofobie)

Wijlen Michael Jackson was lang niet de enige die een panische angst heeft voor besmettingen, maar hij dreef het misschien wel het verst. Jackson ging nooit de deur uit zonder zijn handschoenen en mondmasker. Zijn gezondheidsmanie leidde tot een ernstige geneesmiddelenverslaving die hem uiteindelijk het leven kostte.

'Baywatch'-ster Carmen Electra: watervrees ( hydrofobie)

God weet waarom Carmen Electra (45) ooit de rol van redster Lani in 'Baywatch' aannam. De actrice is immers doodsbang van water en kan niet zwemmen. "Zelfs in de nabijheid van water vertoeven kan mij al een paniekaanval bezorgen", vertelde ze ooit.

Sven De Ridder: dieptevrees (bathofobie)

"Ik heb last van dieptevrees, geen hoogtevrees", aldus Sven De Ridder (43) in TV-Familie. "Ze hebben mij drie keer gevraagd voor ‘De Grote Sprong’, maar ik moest hen telkens teleurstellen. Mannekes, dat gaat echt niet!’’

'Vampire Slayer' Sarah Michelle Gellar: kerkhovenfobie (necrofobie)

Sarah Michelle Gellar (40) is letterlijk als de dood voor graven. Voor een aflevering van 'Buffy The Vampire Slayer' moest er in een graftombe gefilmd worden, maar Sarah weigerde in tranen om het in een echte te doen. Dus moest er voor haar een graftombe nagebouwd worden…

Wouter Hendrickx: panische angst voor wespen en bijen (s pheksofobie)

"Mijn grootste fobie? Toen ik klein was, had ik een panische angst voor wespen en bijen en meer van dat fraais", aldus 'De Infiltrant'-acteur Wouter Hendrickx (42). "Het is wel gebeterd sinds ik vader ben geworden. Ik heb geleerd om mijn angsten te onderdrukken zodat ik ze niet aan mijn kind doorgeef."