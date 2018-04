Angeline Flor Pua neemt een kijkje in de cockpit van de A380: "Het allermooiste verjaardagscadeau" DBJ

19 april 2018

19u22 0 Celebrities Eergisteren werd Miss België, Angeline Flor Pua, 23 jaar. Een mooier cadeau dan een rondleiding in het grootste passagierstoestel ter wereld kon de pilote in spe zich niet voorstellen.

Een hoogdag op luchthaven van Zaventem, want het grootste passagierstoestel ter wereld, de A380, landde er vandaag. Het is pas de derde keer dat het toestel zijn wielen op Belgische bodem zet en naast talloze spotters ging ook Miss België Angeline Flor Pua een kijkje nemen.

"De meeste mensen hebben een droomwagen, maar ik heb een droomvliegtuig", vertelt de 23-jarige Miss uit Antwerpen. "Dit toestel is echt fantastisch, vooral de cockpit was indrukwekkend. Zo groot!"

Het toestel biedt plaats aan meer dan 500 passagiers, verdeeld over Economy class, Bussiness class en First Class. "Er waren zelfs kleine badkamers aan boord voor de passagiers uit First Class, inclusief haardrogers", lacht Angeline. "Voor iedere gast was er ook een ijskast. Zo'n luxe zie je niet in veel toestellen."

De Miss uit Borgerhout liet al eerder vallen dat ze ooit met dit toestel wil vliegen en die dag is misschien dichterbij dan ze eerst dacht. "Binnenkort vliegt ik naar Dubai voor een kleine cursus bij Emirates", vertelt ze. "Ik krijg er een opleiding van vier dagen in een simulator van de A380. Een unieke kans."

Wil ze dan geen carrière in de media, zoals de meeste andere missen? "Ik wil me om te beginnen focussen op de luchtvaart, eerder dan een carrière in de media. Daar zijn momenteel heel veel aanbiedingen, al hangt alles af van de aanbiedingen die ik krijg", klinkt het nuchter.