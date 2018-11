Angelina Jolie wordt gasthoofdredacteur bij de BBC TK

24 november 2018

15u19

Angelina Jolie wordt volgende maand gasthoofdredacteur van het radioprogramma 'Today' op BBC Radio 4. De actrice, die als speciaal gezant voor vluchtelingen aan de VN is verbonden, zal op 28 december de redactie aansturen.

De BBC verwacht dat Jolie een keur aan gasten uitnodigt, waaronder vluchtelingen en overlevenden van conflicten. Ze zal met haar gasten de wereldwijde vluchtelingencrisis en oplossingen voor geweld tegen vrouwen in oorlogsgebieden bespreken. Een woordvoerster van Jolie laat aan de omroep weten dat ze al met de voorbereidingen is begonnen en dat ze dankbaar is dat ze deze kans krijgt.

Het is traditie bij de BBC-show ‘Today’ om in de kerstvakantie beroemdheden als gasthoofdredacteur uit te nodigen. Andere gasten dit jaar zijn historicus Andrew Roberts, Lastminute.com-oprichter Martha Lane Fox, de Pakistaans-Britse schrijfster Kamila Shamsie en de feministische blogger Chidera Eggerue. Vorig jaar was prins Harry een dag hoofdredacteur.