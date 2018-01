Angelina Jolie woensdag naar NAVO mvdb

29 januari 2018

21u47

Angelina Jolie brengt woensdag een bezoek aan het NAVO-hoofdkwartier in Evere.. Zij doet dat in haar functie van speciale gezant van de vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties.

De Amerikaanse actrice bespreekt met secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO het vervolg op de gezamenlijke operatie die is gericht op het voorkomen van seksueel geweld in conflictsituaties en de bescherming van vrouwen in conflictgebieden.

Jolie bezocht als UNHCR-gezant afgelopen weekend een vluchtelingenkamp in Jordanië, waar 80.000 Syrische vluchtelingen leven. De actrice riep tijdens dit bezoek de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op snel een oplossing voor het al jaren durende conflict in Syrië te vinden. De vrede mag niet gefundeerd worden op straffeloosheid voor de misdaden tegen de burgerbevolking, zei Jolie.