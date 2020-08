Angelina Jolie wil huidige rechter weg wegens partijdigheid maar: “Zij koos hem uit voor hun huwelijk” SDE

15 augustus 2020

09u22

Bron: Page Six 0 Celebrities Het zit er weer bovenarms op tussen Angelina Jolie (45) en Brad Pitt (56). Enkele dagen geleden raakte bekend dat de actrice de privérechter die toeziet op hun scheidingszaak - nu al vier jaar aan de gang - wil laten vervangen. Hij is niet onpartijdig, vindt ze. Maar het team van Brad slaat nu terug.

Als het aan Angelina Jolie ligt, dan zal het niet rechter John W. Ouderkirk zijn die een uitspraak doet over haar scheiding van Brad Pitt. Die is al vier jaar aan de gang, en hoewel de twee acteurs zich officieel single mogen noemen, is er nog steeds geen overeenkomst over het hoederecht en de verdeling van de goederen. Volgens het team van Angelina zal die overeenkomst er ook niet komen zolang privérechter Ouderkirk de beslissingen mag nemen, want hij is niet onpartijdig, klinkt het. De man werkte namelijk al verschillende keren (aan andere zaken) samen met de advocaat van Brad, Anne C. Kiley.

Het team van Brad kan niet lachen met de poging van Angelina om de rechter te laten vervangen. In documenten die zíj indienden, staat: “Dit is niets meer dan een nauwelijks verholen poging van Jolie om de berechting van deze lang aanslepende voogdijzaken te vertragen.” De enige verliezers in deze zaak, zijn de zes kinderen van het koppel, klinkt het dan ook. “Zij zijn de individuen die het meest geraakt worden door Jolie’s overduidelijke tactische zet, want zij blijven verstoken van een oplossing in deze voogdijkwestie. Daarom moet Jolie’s motie afgekeurd worden.”

Er is meer, klinkt het bij het team van Brad. “Rechter Ouderkirk heeft een goed gedocumenteerde geschiedenis met beide partijen, voorafgaand aan deze rechtszaak. Zo werd hij onder meer door Jolie persoonlijk uitgekozen om hun huwelijk in 2014 te overzien en fungeerde hij als neutrale partij voor de advocaten van beide kanten in deze zaak. De rechter heeft inderdaad tijdens deze rechtszaak nieuwe en bijkomende zaken geaccepteerd, waar ook de raadsman van de tegenpartij bij betrokken was. Jolie was daarvan op de hoogte, maar heeft tot nu nooit bezwaar aangetekend tegen zijn rol in deze zaak. In tegendeel: Jolie heeft al drie keer gevraagd om z'n aanstelling te verlengen."

“Deze abrupte melding van juridische vooringenomenheid ruikt naar kwade trouw en wanhoop”, besluit het team van Brad.

