Angelina Jolie vreest dat haar dochter slachtoffer zal worden van racisme en discriminatie: “Het systeem beschermt mij, maar haar niet” MVO

16 juni 2020

21u05

Bron: Harper's Bazaar 1 Celebrities Ook Angelina Jolie heeft haar stem laten horen in het ‘Black Lives Matter’-debat. Zij geeft toe dat ze vreest voor de toekomst van haar 15-jarige dochter, Zahara. “Zij zal heel haar leven het slachtoffer worden van systematisch racisme.”

Jolie vreest dat haar dochter Zahara, die ze adopteerde uit Ethiopië, uitgesloten zal worden door ‘het huidige systeem in de maatschappij’. Dat zei ze in een interview met Harper’s Bazaar, waarin ze gevraagd werd naar haar mening over de Black Lives Matter-beweging. “Wereldwijd zijn er 70 miljoen mensen die hun thuis moesten ontvluchten wegens oorlog of de vervolging. Ook in Amerika is er nog sprake van racisme en discriminatie. Een systeem dat mij beschermt, maar mijn dochter niet - of eender welke andere man, vrouw of kind op basis van hun huidskleur, daar kán ik niet mee akkoord gaan.”

“We moeten verder gaan dan sympathie en goede bedoelingen. Het is tijd dat er wetten komen die hen beschermen tegen structureel racisme. Mensen die hen bewust uitsluiten mogen daar niet meer ongestraft mee wegkomen. En dat is nog maar het begin. We moeten ook ons onderwijs en ons politiek systeem aanpakken.”

Ze heeft wel goede hoop voor de toekomst. “Nu ik al die mensen op straat zie komen, heb ik het gevoel dat de wereld wakker is geworden. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we gaan op z’n minst de goede kant op.”

