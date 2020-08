Angelina Jolie vraagt om andere rechter in voogdijzaak: “Ze wil gewoon tijd kopen” SDE

Bron: Page Six 0 Celebrities In 2016 kondigden Angelina Jolie (45) en Brad Pitt (56) aan te gaan scheiden, maar na vier jaar is die procedure nog steeds niet afgerond. Het ziet er ook niet naar uit dat dat snel zal gebeuren, want de ‘Maleficent’-actrice wil dat een andere rechter nu over de scheiding en het voogdijschap zal beslissen. Dat schrijft Page Six.

Hoewel ze al sinds 2016 uit elkaar zijn, is de scheiding van Angelina Jolie en Brad Pitt nog steeds niet rond. Het voormalige koppel raakt het maar niet eens over de verdeling van de goederen én - vooral - de voogdij van hun zes kinderen. Nu heeft Angelina Jolie de procedure opnieuw een halt toegeroepen, door een motie in te dienen bij het Los Angeles Superior Court om rechter John W. Ouderkirk van de zaak te laten halen. Volgens de documenten omdat de rechter niet open genoeg was over andere zaken die hij berechtte waarbij ook Pitts advocate, Anne C. Kiley, betrokken was. “Hij heeft nagelaten om de zaken die de huidige en steeds terugkerende relatie tussen de rechter en Pitts advocaat aantonen, openbaar te maken."

Volgens het team van de actrice is er dan ook weinig sprake meer van onpartijdigheid en moet Ouderkirk zich dus terugtrekken. “Maar Jolie probeert eigenlijk om de rechter die verantwoordelijk is voor haar scheidingszaak, te ontslaan”, vertelt een bron aan Page Six. “Ze heeft het recht om dat te doen, maar als ze het gevoel had dat de rechtszaak in haar voordeel uitdraaide, hoefde ze dat niet te doen. Dit is een typisch voorbeeld van hoe iemand die een slechte beslissing verwacht, het proces probeert te vertragen door een nieuwe rechter te vragen.”

Gevoelige info op straat

De ingewijde voegt er nog aan toe dat Jolie’s beslissing op z'n zachtst gezegd opmerkelijk is. Net als vele andere sterren betalen de twee exen een privérechter in hun scheidingszaak zodat veel persoonlijke en financiële details geheim blijven. Door gewoon dezelfde rechter te behouden - zoals het team van Pitt wil - zouden de persoonlijke details over de zaak binnenskamers blijven. Maar Jolie wil de zaak naar een openbare rechtbank brengen, waardoor alles op straat komt te liggen én de zaak nog maar eens vertraagd wordt. “Dan hebben we het over hoeveel tijd Brad doorbrengt met de kinderen, hoe ze hun tijd met de kinderen verdelen ... En in hemelsnaam, de scheiding sleept nu al vier jaar aan", zucht de bron.

Vorig jaar werden Pitt en Jolie al technisch gescheiden verklaard. Ze mochten zich allebei single noemen, maar de strijd om de verdeling van hun goederen en het voogdij over hun zes kinderen moet wél nog steeds uitgevochten worden.

