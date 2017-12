Angelina Jolie roept op tot vrouwelijke solidariteit in emotionele speech: "Niet elke vrouw is vrij om een artiest te zijn" MVO

08u07 0 Getty Images Angelina Jolie Celebrities The Hollywood Reporter geeft elk jaar een ontbijt-bijeenkomst voor belangrijke vrouwen in de entertainment-sector. Angelina Jolie gaf er een emotioneel geladen speech over vrouwen wereldwijd, die geen basisrechten of vrijheid krijgen.

"Voor de meesten van ons begon de dag met het luisteren naar onze kinderen, met het klaarmaken van hun ontbijt, met het last minute voorbereiden van huiswerk, terwijl we zo moe zijn dat we naar het werk willen vertrekken zonder ons op te maken," stak ze van wal. "Maar wij hebben iets radicaals gemeen: wij hebben de vrijheid om artiest te zijn, om te creëren, om te lachen met mensen die macht hebben. Er mag dan een gebrek aan diversiteit en veel ongelijkheid heersen in onze sector, maar we zijn wel vrij, een luxe die veel andere vrouwen in de wereld niet hebben."

"Wat met vrouwen die elke dag geplaagd worden door terrorisme, door armoede, door religieuze dwang. Zij zullen nooit een artiest mogen worden, tenzij wij hen bijstaan. Elke vrouw heeft het recht om zich uit te drukken, om een mening te hebben, maar die rechten werden hen afgenomen."

Haar volledige speech kan u hieronder bekijken.