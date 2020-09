Angelina Jolie razend dat Brad Pitt met jonge vlam naar hún kasteel trok: “Ze kan niet geloven dat hij zich hiertoe verlaagd heeft” MVO

07 september 2020

09u30

Bron: DailyMail 0 Celebrities Angelina Jolie (45) is niet blij met de nieuwe vriendin van haar ex-man Brad Pitt (56). Volgens haar is de 27-jarige Nicole Poturalski allesbehalve een goede match voor de acteur. “Ze vindt dat hij laag is gevallen.”

Ze was zelf tien jaar jonger dan haar voormalige echtgenoot, maar het verschil van 29 jaar tussen Brad en Nicole vindt Angelina een brug te ver. “Ze is niet te spreken over hun relatie”, aldus een insider. “Maar haar vijandigheid bereikte een kookpunt toen Brad samen met Nicole het chateau bezocht waarin hij met Angelina samenwoonde én trouwde. Dat bezoekje vond ‘toevallig’ plaats op de dag waarop ze hun zesde huwelijksverjaardag zouden vieren, waren ze nog samen geweest. Angelina was razend toen ze dat hoorde. Ze kan niet geloven dat hij zo laag is gevallen.”

Jolie had gehoopt dat ze de strijdbijl konden begraven, maar dat lijkt nu niet meer aan de orde. “Dat hij zo publiekelijk met dit meisje rondparadeert, kan ze maar niet geloven. Ze zou liever hebben dat hij zijn liefdesleven privé houdt, uit respect voor hun kinderen. Dat hij Nicole doodleuk trakteert op een verblijf in het huis waar hij jarenlang met Angelina samenleefde, maakt het nog erger.”

Geen bewuste zet

Een vriend van Brad Pritt bevestigt dat hij op dit moment geen rekening meer houdt met de gevoelens van zijn ex. “Hij is gefrustreerd omdat ze hem jarenlang heeft tegengewerkt in de rechtbank. Op die manier heeft ze van zijn leven een ware hel gemaakt. Ze probeerde hem weg te houden van zijn kinderen en ook het verdelen van hun bezittingen ging niet vlot.” Brad had daardoor lange tijd geen contact meer met zijn kroost: Maddox (19), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14), en de tweeling Knox en Vivienne (12). Vandaag is het koppel nog altijd verwikkeld in een pittige voogdijstrijd. “Ondertussen zijn ze allebei al miljoenen verloren door hun gekibbel. Had Angelina een vriendschappelijkere relatie met Brad onderhouden, dan was het waarschijnlijk anders gelopen. Maar waarom zou hij zich nu nog iets aantrekken van wat zij denkt?”

Volgens diezelfde insider was Brads trip naar het Franse chateau trouwens geen bewuste poging om Angelina te kwetsen. “Hij moest er zijn om zijn nieuwe wijn te promoten. Zijn wijngaard staat immers op hetzelfde domein. Hij woonde er een evenement bij voor de pers. En aangezien zijn relatie met Nicole op dit moment erg goed zit, nam hij haar mee voor de gezelligheid.”

