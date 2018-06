Angelina Jolie over gelekte voogdijregeling met Brad: "Misleidend en oneerlijk" MVO

14 juni 2018

13u31 0 Celebrities Angelina is niet te spreken over het informatielek in verband met de voogdijregeling tussen haar en ex-man Brad Pitt. Deze week raakte namelijk bekend dat Jolie de kinderen wel eens zou kunnen verliezen als ze hen niet meer tijd met hun vader door liet brengen.

"De manier waarop die info verspreid is, is misleidend en oneerlijk. Zowel tegenover Angelina als tegenover de kinderen", liet haar woordvoeder weten. De actrice had liever gehad dat de voogdijregeling privé bleef, omdat haar kroost nu zomaar overal kan lezen over het gekibbel tussen hun ouders. "Vanaf het begin van de scheiding heeft Angelina zich met niets anders beziggehouden dan met het welzijn van haar kinderen, daarom betreurt ze zich dat het zo is gelopen."

"Het is onethisch en verkeerd om selectieve delen van een rechtspraak in de media te verspreiden en zo een vertekend beeld te creëren van wat er écht aan de hand is", gaat men verder.

Pitt heeft slecht beperkte toegang tot zijn kinderen Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) en de 9 jaar oude tweeling Knox en Vivienne, sinds de scheiding in 2016 werd aangevraagd. Deze zomer krijgt hij zijn zoons en dochters echter volledig voor zichzelf, na een uitspraak van de rechter. Als Jolie weigert om de kinderen een hele zomer lang bij hun vader te laten zijn, kan ze de primaire voogdij over hen verliezen.