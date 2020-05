Angelina Jolie openhartig over het verlies van haar moeder: “Ik herken haar in mezelf” MVO

14 mei 2020

17u01 1 Celebrities Voor Angelina Jolie (44) is Moederdag altijd een heel dubbele aangelegenheid. Langs de ene kant geniet ze van de aandacht die ze krijgt van haar kinderen, langs de andere kant mist ze haar eigen moeder: Marcheline Bertrand.

“Ik verloor mijn moeder toen ik in de dertig was,” schrijft ze in een open brief voor de New York Times. “Ik kan zien hoeveel haar dood me heeft veranderd. Het kwam niet plotseling, maar er is zoveel door veranderd. Een moeders liefde en warmte verliezen is alsof iemand een beschermend deken van je af rukt.”

Marcheline was slechts 56 toen ze stierf aan de gevolgen van eierstokkanker. “Ik herken haar nu in mezelf. Het was ook haar droom om actrice te worden. Ik weet nu wat het is om alleen te zijn en om mijn jas om degenen van wie ik hou te wikkelen. En ik ken het overweldigende gevoel van dankbaarheid dat ik ze warm kan houden. Wanneer er kinderen in je leven komen, dan komen ze voor altijd op de eerste plek.”