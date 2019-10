Angelina Jolie openhartig: “Ik heb me de laatste vier jaar regelmatig onveilig gevoeld” SDE

02 oktober 2019

14u00

Bron: E! News 0 Celebrities Binnenkort is Angelina Jolie opnieuw te zien als Maleficent in de Disney-film ‘Maleficent 2: Mistress of Evil’. In een promopraatje over de film gaf de actrice onverwachts toe dat ze zich de laatste jaren - sinds de scheiding met Brad Pitt - niet echt goed voelde.

E News vroeg aan Angelina wat ze ervan vindt dat mensen Maleficent omschrijven als kil en kwaadaardig. “Ik denk dat Maleficent wild is", reageerde de actrice. “Ik denk dat er in ieder van ons iets schuilt dat niet veilig en niet oké is, en dat gewoon plezier wil maken en ons beste zelf wil zijn.” Maar zo wild en plezierig heeft ze zich de laatste vier jaar, sinds de scheiding van Brad Pitt, niet meer gevoeld, geeft Angelina toe. “Er zijn verschillende momenten geweest in mijn leven - en misschien heb ik ze erg goed verborgen gehouden van het publiek - waarop ik me niet vrij voelde, waarop ik me niet veilig voelde, waarop ik me niet zonder risico voelde. Ik heb me heel klein gevoeld. Ik heb me in een hoek gedreven gevoeld. En het heeft heel lang geduurd voor ik dat gevoel opnieuw terugvond”, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat Angelina toegeeft dat ze het moeilijk heeft gehad met de scheiding. In augustus vertelde ze nog: “Deze afgelopen jaren zijn niet de gemakkelijkste geweest, en ik voelde me niet erg sterk. En wanneer je je niet zo sterk voelt, moet je jezelf extra uitdagen.”

Punk

En die uitdaging komt er dankzij haar filmwerk én dankzij haar kinderen. “Wanneer je kinderen nog klein zijn, voel je je echt een ‘mama’," vertelde de actrice eerder al in een interview met Hello!. “Maar wanneer ze tieners worden, begin je je te herinneren hoe jijzelf als tiener was. Je ziet hoe ze naar punk clubs gaan en vraagt je af waarom jij niet kan gaan. Het is leuk om jezelf te herontdekken.”

Ondanks drie mislukte huwelijken gelooft Angelina nog in de ware liefde, gaf ze nog mee in het interview. “De echte ware liefde brengt je beste ik naar boven. Dat is waar je waarde aan hecht, waar je loyaal aan bent en waar je voor wil vechten.”