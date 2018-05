Angelina Jolie maakt haar debuut op Instagram, dankzij jonge co-ster MVO

30 mei 2018

11u32 0 Celebrities Angelina Jolie (42) is geen fan van sociale media. Daarom heeft ze nooit een eigen Facebook-, Instagram- of Twitter-account gehad. Elle Fanning (20) kon haar echter overtuigen om voor het eerst te poseren voor een Instagramfoto.

"Het is breng je moeder naar het werk dag op de set van Maleficent 2", schrijft Fanning bij het kiekje, waarop Jolie te zien is terwijl ze een vredesteken maakt. Die laatste draagt bovendien ook de iconische hoorns van de heks die ze in de film vertolkt.

De twee hebben een moeder-dochterrelatie delen op het scherm, maar zijn ook naast de set onafscheidelijk.

It's bring your mom to work day on the #Maleficent2 set!!!!! ✌🏼 Een foto die is geplaatst door null (@ellefanning) op 29 mei 2018 om 19:34 CEST

Ultimate Photobomb #Maleficent2 Een foto die is geplaatst door null (@ellefanning) op 29 mei 2018 om 19:25 CEST